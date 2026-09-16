Économie

Quang Tri : 570 millions de dollars pour injecter 400 MW d’éolien supplémentaires

Portés par une dynamique verte affirmée, ces deux projets représentent une capacité cumulée de 400 MW pour un engagement financier total dépassant les 15.000 milliards de dôngs (environ 570 millions de dollars).

Grâce à des conditions topographiques idéales et des vents réguliers, la région a attiré des dizaines de projets majeurs représentant des investissements de milliers de milliards de dôngs. Photo: VNA
Grâce à des conditions topographiques idéales et des vents réguliers, la région a attiré des dizaines de projets majeurs représentant des investissements de milliers de milliards de dôngs. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) a récemment approuvé la politique d'investissement dans deux nouveaux projets éoliens, Cam Lô et Phuc Lôc Tho, représentant une capacité totale de 400 MW et un investissement prévu de plus de 15.000 milliards de dongs (environ 570 millions de dollars).

Le parc éolien de Cam Lô, porté par Xuân Câu Holdings, nécessitera un investissement de 250 millions de dollars, dont 50 millions proviendront des fonds propres de l’investisseur et 200 millions de fonds mobilisés.

Situé dans les communes de Hiêu Giang et Côn Tiên, il disposera d’une capacité de 200 MW et d’une durée de vie de 50 ans. L’emprise foncière est estimée à environ 70 hectares. Les travaux d’infrastructure débuteront au quatrième trimestre 2026, tandis que la construction et l’installation des équipements s’échelonneront du premier trimestre 2027 au deuxième trimestre 2028. La mise en service commerciale du projet est prévue pour le deuxième trimestre 2028.

De son côté, le parc éolien de Phuc Lôc Tho, situé près de la côte, occupera environ 69 hectares, dont 55 hectares de surface aquatique dans un rayon de six milles marins au large de la province.

Il affichera une capacité de 200 MW et une production estimée à plus de 515 GWh par an, pour un investissement d’environ 327 millions de dollars et une durée de vie de 50 ans. L’investisseur sera sélectionné par appel d’offres, conformément à la législation en vigueur.

La sélection de l’investisseur devra être finalisée dans un délai de six mois suivant l’approbation de la politique d’investissement. Par la suite, les procédures d’attribution et de location des terrains, ainsi que la remise de la zone maritime, seront achevées dans un nouveau délai de six mois. Le projet devra être achevé et entrer en service dans un délai de 18 mois à compter de la décision correspondante et, en tout état de cause, démarrer son exploitation commerciale au plus tard en 2029.

Le Comité populaire provincial a chargé le Service de l’industrie et du commerce d’organiser le processus de sélection de l’investisseur et de veiller au respect du calendrier prévu. À ce jour, le consortium formé par Dong Tam Group et Qair International a manifesté son intérêt pour le projet.

Selon le Département de l’industrie et du commerce de la province de Quang Tri, la capacité totale des projets éoliens attribuée à la province jusqu’en 2030 s’élève à 4.614 MW.

Dans le cadre du Plan ajusté de l’électricité VIII, 30 projets éoliens, représentant une capacité totale de 2.609 MW, ont été intégrés à la planification, portant ainsi à 77 le nombre de projets éoliens prévus dans la province.

À ce jour, les autorités provinciales ont approuvé la politique d’investissement pour 12 projets (capacité totale de 979 MW), tandis que 14 autres projets (totalisant 1 203 MW) sont en cours d’évaluation.

Quang Tri accélère la mise en œuvre des projets de production et de réseaux électriques conformément au Plan ajusté de l’électricité VIII et au plan provincial, tout en facilitant la résolution des difficultés rencontrées par les projets énergétiques et en améliorant les conditions pour attirer les investissements. – VNA

source
#Plan ajusté de l’électricité VIII #province de Quang Tri #Xuân Câu Holdings #projets éoliens à Quang Tri
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