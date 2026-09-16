Politique

Un navire de la Marine italienne en visite d’amitié à Hô Chi Minh-Ville

Cette visite témoigne d'une volonté de renforcer l'amitié entre le Vietnam et l'Italie, de consolider la coopération dans le domaine de la défense et de maintenir les échanges entre les deux marines.

Le navire ITS Giovanni delle Bande Nere de la Marine italienne au port international de Nha Rong - Khanh Hoi. Photo: VNA
Le navire ITS Giovanni delle Bande Nere de la Marine italienne au port international de Nha Rong - Khanh Hoi. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le matin du 16 septembre, le navire ITS Giovanni delle Bande Nere de la Marine italienne, commandé par le lieutenant-colonel Lorenzo Malandrucco, a accosté au port international de Nha Rong - Khanh Hoi, débutant une visite d’amitié de cinq jours à Hô Chi Minh-Ville.

La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence du colonel Tran Chi Tam, chef d'état-major adjoint de la Région navale 2, de représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, du Commandement de la région 3 des garde-côtes, du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, ainsi que de la consule générale d'Italie à Hô Chi Minh-Ville, Alessandra Tognonato.

Cette visite témoigne d'une volonté de renforcer l'amitié entre le Vietnam et l'Italie, de consolider la coopération dans le domaine de la défense et de maintenir les échanges entre les deux marines.

Durant leur séjour à Hô Chi Minh-Ville, les officiers et marins du bâtiment italien rendront des visites de courtoisie aux dirigeants du Comité populaire municipal et du Commandement de la Région navale 2. Ils participeront à des activités sportives et culturelles avec des militaires vietnamiens et visiteront plusieurs sites historiques et culturels de la ville.

Dans le cadre de cette visite, un séminaire intitulé "Mers sûres, chaînes d'approvisionnement durables : Promouvoir la coopération maritime Italie-Vietnam" se tiendra à bord du bâtiment. Le navire ouvrira également ses portes pour accueillir les habitants locaux venus le visiter.

Le navire ITS Giovanni delle Bande Nere (numéro P434) est un patrouilleur hauturier polyvalent. Il mesure 143 mètres de long, 16,5 mètres de large, présente un tirant d'eau d'environ 10,5 mètres et affiche un déplacement de 6 400 tonnes. Il peut atteindre une vitesse maximale de 32 nœuds avec une autonomie de près de 5 000 milles nautiques.

Côté équipements, le bâtiment dispose de deux lanceurs verticaux totalisant 16 tubes, d'un canon principal de 127 mm, d'un canon double de 76 mm et de tubes lance-torpilles. Son pont d'envol et son hangar permettent d'accueillir un hélicoptère EH01 ou SH-90. Le patrouilleur est aussi doté de systèmes acoustiques à longue portée, de capteurs avancés et de moyens de communication adaptés aux missions multiples en mer, dans les airs et sous la surface.

La visite du navire ITS Giovanni delle Bande Nere à Hô Chi Minh-Ville s’inscrit dans le cadre des activités de la Marine italienne dans la région Indopacifique. Avant son arrivée au Vietnam, le navire avait fait escale au Japon et mené un programme d’entraînement conjoint avec des forces navales internationales. -VNA

#Marine italienne #ITS Giovanni delle Bande Nere #Hô Chi Minh-Ville #Nouvelle ère
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