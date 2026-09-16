Politique

La presse thaïlandaise souligne la portée de la visite du roi Maha Vajiralongkorn au Vietnam

Les médias thaïlandais ont étroitement associé cette visite au cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, mettant en lumière la proximité géographique, l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua prend la parole lors du banquet en l’honneur du roi et de la reine de Thaïlande, offert par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et son épouse, à Hanoi, le 15 septembre.
Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua prend la parole lors du banquet en l’honneur du roi et de la reine de Thaïlande, offert par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et son épouse, à Hanoi, le 15 septembre.

Bangkok (VNA) – La visite d’État au Vietnam du roi Maha Vajiralongkorn et de la reine Suthida, du 14 au 16 septembre, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, a fait l’objet d’une large couverture des principaux médias thaïlandais.

Les reportages se sont concentrés sur les activités du roi et de la reine de Thaïlande à Hanoi, tout en soulignant l’importance de cette visite pour renforcer l’amitié et promouvoir les relations bilatérales.

Le quotidien Matichon a rapporté que cette visite s’inscrivait dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, avec pour objectif de renforcer davantage les liens entre ces deux voisins proches et amis.

Ses articles publiés mardi 15 septembre ont rendu compte de la cérémonie d’accueil officielle au siège de l’Assemblée nationale ainsi que de la rencontre entre le roi et la reine de Thaïlande et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm et de son épouse.

Le journal a également mis en lumière les échanges culturels, soulignant que les visites d’État à l’étranger offrent l’occasion de promouvoir les valeurs culturelles thaïlandaises sur la scène internationale, tout en inscrivant ces activités dans le cadre plus large du 50e anniversaire des relations diplomatiques.

Le quotidien Thairath a indiqué que cette visite, effectuée à l’invitation du secrétaire général et président Tô Lâm, visait à renforcer les liens bilatéraux à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales.

Le journal a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’État d’un roi et d’une reine de Thaïlande au Vietnam dans l’histoire des relations bilatérales, précisant qu’elle reflétait l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays et offrait l’occasion de développer davantage leurs liens au profit de leurs peuples respectifs.

Il a également couvert la visite prévue du roi et de la reine au Centre de langue et de culture thaïlandaises de l’Université de Hanoi, qui dispense des cours de thaï aux étudiants et au grand public depuis 2009.

De son côté, The Nation a mis l’accent sur la portée de cette visite dans le contexte du 50e anniversaire, soulignant l’objectif commun de renforcer davantage l’amitié et la coopération.

Bangkokbiznews a pour sa part couvert la cérémonie d’accueil officielle qui s’est tenue à l’Assemblée nationale du Vietnam le 15 septembre, tandis que le journal Siam Rath a insisté sur l’importance de consolider les liens étroits et amicaux tissés au cours des cinq dernières décennies.

D’autres médias thaïlandais ont également rendu compte des rencontres du roi et de la reine avec les dirigeants vietnamiens, ainsi que des activités axées sur des échanges historiques, culturels et religieux.

Dans l’ensemble, la presse thaïlandaise a étroitement associé cette visite au cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, mettant en lumière la proximité géographique, l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Les articles ont également souligné l’importance des échanges de haut niveau ainsi que des liens culturels et humains pour renforcer davantage les relations bilatérales dans les années à venir. – VNA

source
#visite d’État au Vietnam du roi Maha Vajiralongkorn et de la reine Suthida
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