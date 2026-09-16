Les BRICS, un nouvel espace stratégique pour le Vietnam, selon un expert indien

New Delhi (VNA) - La participation du Vietnam au 18e Sommet des économies émergentes (BRICS), organisé à New Delhi à la fin de la semaine dernière, en tant que pays partenaire du groupe, a ouvert un nouvel espace pour diversifier ses relations extérieures, renforcer son autonomie stratégique et mieux se connecter aux nouveaux moteurs de développement.

C’est ce qu’a déclaré S.D. Pradhan, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’Inde, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, au sujet de la portée de la participation du Premier ministre Le Minh Hung et de la haute délégation vietnamienne à la principale activité diplomatique de l’année pour le pays hôte.



Selon l’expert indien, la participation active et les contributions pratiques des pays partenaires, dont le Vietnam, ont contribué au succès global du 18e Sommet du BRICS. De son côté, le rôle de pays partenaire permet au Vietnam de diversifier ses liens extérieurs et de mieux se connecter aux nouvelles dynamiques de croissance.



S.D. Pradhan a souligné que le Vietnam pouvait considérer le BRICS comme un « outil de diversification stratégique » et exploiter ce bloc de 11 pays pour élargir ses marchés, attirer des technologies et des investissements, renforcer la résilience de ses chaînes d’approvisionnement et faire entendre sa voix dans la gouvernance mondiale. Dans le même temps, le Vietnam continue de placer l’ASEAN au cœur de sa politique et de maintenir des partenariats solides avec les États-Unis, le Japon, l’Europe et d’autres partenaires.



S’appuyant sur l’approche indienne lors du Sommet du BRICS à New Delhi, l’expert a estimé qu’il s’agissait d’un exemple utile pour « utiliser le BRICS afin d'élargir l'espace stratégique, et non pour le restreindre ». Selon lui, l’Inde s’est efforcée de maintenir le BRICS axé sur le multipolarisme, le développement et la coopération concrète.



Sur le plan économique, il estime que le Vietnam peut tirer parti du BRICS pour diversifier ses partenaires, stimuler l’attraction des investissements et le transfert de technologies, accorder la priorité aux minéraux essentiels et à la résistance des chaînes d’approvisionnement, tout en participant activement aux initiatives sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle (IA). Le Vietnam peut également utiliser son statut de partenaire comme un « bras prolongé de l’ASEAN ».



Dans ce processus, les relations avec l’Inde peuvent jouer un rôle particulièrement utile. Les deux pays peuvent s’appuyer sur le BRICS pour approfondir leur coopération bilatérale, tout en se coordonnant afin de renforcer leur influence au sein du Sud global. L’expert suggère également au Vietnam d’utiliser le BRICS comme un « levier » de diversification diplomatique, de maintenir fermement sa politique de non-alignement et de poursuivre une participation de haut niveau aux sommets du BRICS afin de consolider ses liens avec les pays hôtes.

L’entretien entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre Le Minh Hung montre, selon l’expert, que les relations bilatérales passent de la « confiance stratégique » à la « mise en œuvre stratégique ». La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, des terres rares, de l’énergie et de l’espace, ainsi que la proposition de créer un mécanisme de dialogue 2+2, témoignent d’une orientation vers des domaines d’importance stratégique à long terme.

En conclusion, S.D. Pradhan estime que la participation du Vietnam au 18e Sommet du BRICS crée une nouvelle dynamique multilatérale. Le Vietnam et l’Inde peuvent devenir des « ponts essentiels » entre l’Asie du Sud, l’ASEAN et le Sud global, tout en préservant leur autonomie stratégique. -VNA