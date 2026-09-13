📝 Édito: La diplomatie de haut niveau ouvre de nouveaux espaces de développement

​

Hanoi (VNA) - Au début du mois de septembre, les activités de diplomatie de haut niveau du Vietnam se sont intensifiées sur plusieurs fronts. Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a effectué une visite d’État en Fédération de Russie, une visite officielle en République française et participé au Sommet spatial à Paris, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a effectué des visites officielles en République de Corée et en Mongolie.

​

​

Ces quatre destinations, inscrites dans des cadres de relations et des domaines de coopération différents, illustrent plusieurs traits saillants de la diplomatie vietnamienne dans la nouvelle période : élargir les relations tout en élargissant l’espace de développement, transformer la confiance politique en une coopération substantielle et mobiliser les ressources extérieures au service des objectifs de développement national.

Cette dynamique constitue également une concrétisation de l’esprit de la Résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation et de la Résolution n° 06-NQ/TW sur la mise en œuvre de la ligne de politique extérieure définie par le 14e Congrès national du Parti. Si la Résolution n° 59 place l’intégration internationale au rang de moteur stratégique et appelle à une démarche proactive, active, approfondie, globale et efficace, la Résolution n° 06 met l’accent sur la nécessité de promouvoir le rôle pionnier de la diplomatie et de faire de l’action extérieure un moteur permettant d’ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles opportunités de développement.





De la confiance politique à des programmes de coopération concrets





Le principal point commun qui se dégage de ces déplacements est que la diplomatie de haut niveau ne se limite plus à consolider les relations politiques, mais s’oriente résolument vers des domaines directement au service du développement.

Les délégués procèdent à la cérémonie d’inauguration du laboratoire de recherche, de surveillance et de prévention et de contrôle des maladies du Centre tropical Vietnam-Russie, à Hanoï. Photo : VNA

En Russie, la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a été qualifiée par la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, de particulièrement importante. Elle a offert aux dirigeants des deux pays l’occasion d’approfondir leurs échanges sur les questions stratégiques, de définir une vision à long terme et de créer un nouveau jalon ainsi qu’un nouvel élan politique pour porter les relations Vietnam-Russie à un niveau supérieur, en faisant davantage correspondre la coopération bilatérale aux objectifs de développement de chaque pays dans la nouvelle période.

Fait notable, cette orientation se traduit par des domaines de coopération à contenu scientifique et technologique et à valeur ajoutée pour le développement de plus en plus élevés. De la coopération scientifique et technique à la formation des ressources humaines et au transfert de technologies, en passant par les projets de haute technologie, les deux pays s’emploient à approfondir leur Partenariat stratégique intégral.

Une illustration concrète en est le laboratoire dédié à la recherche, à la surveillance et à la prévention et au contrôle des maladies, relevant du Centre tropical Vietnam-Russie, récemment inauguré à Hanoï. Équipé avec le soutien de la partie russe, qui a également apporté son expertise et assuré la formation de personnels, cet ouvrage crée les conditions permettant aux deux pays de mener conjointement des recherches, de surveiller et de prévoir l’évolution des maladies infectieuses et d’y faire face. Le secrétaire général et président Tô Lâm a estimé que ce laboratoire constituait une illustration vivante de l’efficacité de la coopération scientifique et technologique dans le domaine de la médecine préventive et de la protection de la santé publique.

Ainsi, les résultats concrets de la coopération témoignent d’une évolution notable : à partir des relations politiques et de l’amitié traditionnelle, les partenaires cherchent désormais ensemble de nouveaux domaines de coopération répondant aux besoins réels du développement du Vietnam. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s’est dit convaincu que le laboratoire de Hanoï deviendrait un élément important du Centre tropical Vietnam-Russie, qu’il contribuerait efficacement aux activités de recherche conjointe du Centre et qu’il permettrait également de renforcer les capacités scientifiques du Vietnam, de promouvoir la coopération et d’améliorer ses capacités de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses.

​



Ouvrir de nouvelles perspectives dans les technologies, l’énergie et les connaissances



Si la visite en Russie a illustré la profondeur du Partenariat stratégique intégral, la visite en France a ouvert un nouvel espace de coopération dans des domaines liés aux technologies stratégiques et à la gouvernance mondiale.

Le Vietnam et la France ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique intégral en octobre 2024. Selon l’ancien ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, cette décision est le fruit de la volonté politique des dirigeants des deux pays et témoigne de l’importance que la France accorde à la position du Vietnam, tout en reflétant la politique extérieure affirmée du Parti et de l’État vietnamiens. Une fois le nouveau cadre et la nouvelle vision stratégique établis, la tâche consiste désormais à « poser les premières pierres de la nouvelle maison ainsi conçue ».

La coopération Vietnam-France dispose déjà d’une base solide. La France est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 6,3 milliards de dollars en 2025, en hausse de 16,4 % sur un an, et 3,66 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2026, soit une progression de 26,4 % sur un an. La France compte actuellement 746 projets en vigueur au Vietnam, pour un capital enregistré total d’environ 4 milliards de dollars, se classant au 16e rang parmi 153 pays et territoires investissant au Vietnam.

Plus notable encore, la qualité des domaines de coopération ne cesse de s’élargir. Dans le secteur de l’énergie, la France poursuit la mise en œuvre de ses engagements dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), tandis que l’Agence française de développement (AFD) a déjà décaissé plus des deux tiers des financements engagés. Les deux parties échangent également sur les perspectives de coopération dans le nucléaire civil et sur l’exploitation efficace des minerais stratégiques du Vietnam. Dans les transports, la France souhaite partager son expertise technologique et son savoir-faire en matière de gestion ferroviaire et de trains à grande vitesse. Dans le secteur de la santé, le projet de grande usine de production de vaccins porté conjointement par la société vietnamienne de vaccins VNVC et Sanofi ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer l’autonomie du Vietnam en matière d’approvisionnement en vaccins de qualité.

Dans le domaine de la sécurité et de la défense, la France continue de proposer d’accompagner le Vietnam dans le développement de ses capacités industrielles et technologiques de défense, afin de l’aider à garantir et à renforcer sa souveraineté nationale.

L’éducation, les sciences et l’innovation occupent également une place importante. La France accueille actuellement quelque 6 000 à 7 000 étudiants vietnamiens. Les deux pays maintiennent trois établissements d’excellence et prévoient de mettre en œuvre le programme de partenariat Hubert Curien entre la France et le Vietnam, créant un nouveau cadre d’échanges durables entre les chercheurs des deux pays.

Plus particulièrement, la participation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, au Sommet spatial à Paris a placé la coopération Vietnam-France dans un nouvel espace : celui de la participation conjointe à la définition des réponses aux enjeux d’envergure mondiale.

Selon la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, les technologies spatiales sont directement liées à l’économie numérique, aux télécommunications, à l’observation de la Terre, à la gestion des ressources, à la prévision des catastrophes naturelles et à la sécurité. La participation du Vietnam au sommet constitue une occasion de faire entendre sa voix dans le processus d’élaboration des règles, des normes et des mécanismes de gouvernance mondiale de l’espace extra-atmosphérique, en faveur d’un usage pacifique, sûr et équitable de l’espace.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a également souligné que la France souhaitait tout particulièrement entendre la voix du Vietnam et des pays du Sud sur l’accès équitable à l’espace extra-atmosphérique.

Il s’agit là d’une illustration claire de l’esprit d’une intégration internationale proactive, qui conduit le Vietnam à passer de la participation à la coopération à une contribution active à la définition des règles du jeu.







Élargir les partenariats et l’espace de développement





L’espace diplomatique du Vietnam, au début du mois de septembre, ne s’est pas seulement étendu à l’Europe, mais également à l’Asie du Nord-Est.

​

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prend la parole lors de la rencontre avec des amis coréens. Photo : VNA

En République de Corée, la visite officielle du président de l’Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, s’est déroulée dans un contexte marqué par l’élévation des relations entre les deux pays au niveau de Partenariat stratégique intégral. Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, a estimé que cette visite revêtait une importance particulière pour consolider la confiance politique, promouvoir la mise en œuvre des accords conclus au plus haut niveau et approfondir les relations bilatérales.

L’un des objectifs importants convenus par les deux parties est de s’efforcer de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2026 et à 150 milliards de dollars d’ici 2030. Elles entendent également faire des sciences et technologies un moteur du développement des relations, tout en élargissant la coopération dans la formation des ressources humaines, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Ces objectifs montrent que la diplomatie économique s’inscrit désormais dans une vision à plus long terme : il ne s’agit pas simplement d’accroître le volume des échanges commerciaux, mais d’élargir l’espace de coopération dans les sciences et technologies, les ressources humaines et les secteurs à forte valeur ajoutée.

En Mongolie, après l’établissement du Partenariat intégral entre les deux pays en 2024, la coopération continue de s’élargir dans une direction de plus en plus substantielle. Les deux parties sont convenues de s’efforcer de porter rapidement les échanges commerciaux à 200 millions de dollars, tout en favorisant la coopération dans les sciences et technologies, le tourisme, la transformation numérique, les énergies renouvelables et les énergies vertes.

Les domaines retenus correspondent tous aux nouveaux moteurs de développement auxquels le Vietnam accorde aujourd’hui la priorité. Le Premier ministre mongol Nyam-Osor Uchral a salué le choix du Vietnam de faire des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la croissance verte de nouveaux moteurs de croissance, tout en affirmant que le Vietnam occupait toujours une place prioritaire dans la politique étrangère de la Mongolie.

À travers ces quatre destinations, une logique commune se dégage de la diplomatie de haut niveau du Vietnam : consolider la confiance politique afin d’ouvrir la voie à la coopération économique ; élargir la coopération économique afin de créer un espace plus vaste pour les sciences et technologies ; renforcer la coopération scientifique et technologique afin d’accroître les capacités endogènes ; et, parallèlement, participer activement aux mécanismes multilatéraux afin de contribuer à façonner un environnement international favorable au développement.

La diplomatie vietnamienne évolue ainsi résolument d’une logique d’« élargissement des relations » vers celle de l’« exploitation efficace des relations », de la mise en place de cadres de coopération vers leur transformation en véritables ressources au service du développement. Il s’agit d’une concrétisation de l’esprit des Résolutions n° 59 et n° 06.

L’ancien ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, estime que l’élévation des relations Vietnam-France est le fruit de la forte volonté politique des dirigeants des deux pays. Toutefois, une fois le nouveau cadre établi, l’essentiel est, selon lui, de le concrétiser à travers des programmes, des projets et des domaines de coopération précis.

Pour sa part, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, estime qu’au cours des trois dernières années, le résultat le plus important obtenu par les deux pays ne réside pas seulement dans l’élargissement de la coopération à de nombreux domaines, mais également dans la consolidation solide de la confiance entre les deux pays et entre leurs dirigeants. Cette confiance constitue le fondement permettant aux deux parties de poursuivre leur coopération dans l’intérêt de leurs peuples et de contribuer à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

À travers les déplacements des dirigeants vietnamiens, de nouveaux espaces de coopération s’ouvrent. Le défi consiste désormais à transformer ces opportunités en projets, produits, technologies, ressources humaines et valeurs concrètes au service du développement national et de la population.- VNA

​