Les relations Vietnam-Chine continuent de progresser positivement et globalement





Nanning (VNA) – En marge de sa participation à la 23e Foire Chine-ASEAN (CAEXPO) et au 23e Sommet du commerce et de l’investissement Chine-ASEAN (CABIS), le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s’est entretenu, le 16 septembre à Nanning, en Chine, avec le vice-Premier ministre permanent du Conseil des Affaires d’État chinois Ding Xuexiang.



Le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, du Premier ministre Lê Minh Hung et des autres dirigeants vietnamiens au secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre Li Qiang et aux autres dirigeants chinois. Il a également adressé ses félicitations à la Chine à l’occasion du 77e anniversaire de sa fête nationale, le 1er octobre.



Accueillant la délégation gouvernementale vietnamienne conduite par le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc à l’occasion de sa visite et de sa participation à la foire au Guangxi, M. Ding Xuexiang a, à son tour, transmis les salutations de M. Xi Jinping, de M. Li Qiang et des autres dirigeants chinois à M. To Lam, à M. Lê Minh Hung et aux autres dirigeants vietnamiens.



Les relations Vietnam-Chine ont enregistré récemment des progrès positifs et globaux, conformément aux orientations stratégiques définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Les importantes convergences de vues dégagées au plus haut niveau, notamment lors de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam en avril dernier, constituent une base importante pour approfondir les liens bilatéraux.



La confiance politique s’est renforcée, les échanges de haut niveau et à tous les échelons se poursuivent régulièrement, tandis que les liens économiques et commerciaux ainsi que les échanges entre collectivités locales et entre les peuples enregistrent des avancées concrètes.



Dans cette dynamique, Hanoï et Pékin ont réaffirmé l’importance prioritaire accordée à leurs relations et leur volonté de traduire rapidement les orientations et accords conclus au plus haut niveau en résultats concrets. L’objectif est également de multiplier les échanges et contacts de haut niveau et de donner un nouvel élan aux différents domaines de coopération.



Accélérer la coopération économique et la connectivité



Sur les questions concrètes, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a appelé à donner davantage de substance au pilier de la défense et de la sécurité, tout en accordant une attention particulière au commerce, aux infrastructures, à l’énergie et aux sciences et technologies.



Il a demandé à la Chine de faciliter davantage l’accès de ses marchés aux produits agricoles vietnamiens, de poursuivre la coopération en matière de contrôle et de quarantaine et d’accélérer la signature du mémorandum d’entente faisant du Vietnam le pays à l’honneur de l’activité « Partager le grand marché - Exporter vers la Chine » en 2027.



La connectivité ferroviaire figure également parmi les priorités. Il s’agit notamment de garantir le calendrier des lignes à écartement standard reliant les deux pays et de mieux exploiter les liaisons ferroviaires internationales vers les marchés tiers. Le Vietnam souhaite aussi accélérer la création de zones de coopération économique transfrontalière et la mise en place de postes-frontières intelligents.



Dans le secteur énergétique, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a appelé à renforcer l’interconnexion électrique et à résoudre les difficultés rencontrées par certains projets. Il a parallèlement insisté sur la nécessité d’obtenir des avancées plus visibles dans les sciences et technologies, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies, ainsi que d’accélérer les projets d’aide accordés au Vietnam.



En réponse, M. Ding Xuexiang a affirmé que la Chine était prête à donner suite aux orientations définies par les hauts dirigeants et à accélérer les projets présentant un intérêt concret. Pékin entend notamment avancer dans la construction des liaisons ferroviaires à écartement standard entre les deux pays et leur connexion au réseau Chine-Europe, ainsi que dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement et de production stables.



La Chine s’est également déclarée disposée à accélérer le déploiement des postes-frontières intelligents et des zones de coopération économique transfrontalière. Elle a salué la participation du Vietnam aux activités « Partager le grand marché - Exporter vers la Chine » et indiqué vouloir accroître ses importations de produits agricoles vietnamiens de haute qualité.



M. Ding Xuexiang a par ailleurs encouragé les entreprises chinoises disposant de capacités à réaliser des investissements de qualité au Vietnam, notamment dans le processus d’industrialisation et de modernisation du pays. Il a appelé à élargir les échanges dans les sciences et technologies, l’innovation et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, tout en réaffirmant la disponibilité de la Chine à travailler avec le Vietnam dans le domaine de l’interconnexion électrique.



Coordonner les efforts pour la paix et la stabilité



Au niveau multilatéral, Hanoï et Pékin sont convenus d’intensifier leur coordination, notamment dans le cadre des activités liées aux Années APEC 2026 et 2027. Les programmes d’échanges entre les peuples et ceux de l’Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027 seront également mis en œuvre de manière substantielle.



Les discussions ont par ailleurs porté de manière franche et sincère sur la maîtrise et le règlement approprié des divergences, dans l’objectif de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité régionales.



Le Guangxi, un espace de coopération privilégié



Auparavant, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc avait reçu M. Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi.



Dans une atmosphère amicale et empreinte de confiance, les deux responsables ont salué les progrès enregistrés dans les échanges entre les ministères, secteurs et collectivités locales vietnamiens et le Guangxi. Les « cinq connexions stratégiques » évoquées par M. To Lam — politique et politiques de développement, économie et commerce, infrastructures et logistique, sciences et technologies et liens entre les peuples — sont mises en œuvre parallèlement aux propositions de coopération avancées par Chen Gang.



Les échanges de délégations se multiplient, le commerce connaît une forte croissance et les projets dans les sciences et technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), ainsi que dans les transports et les échanges populaires, progressent.



Pham Gia Tuc a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la Chine, y compris avec le Guangxi, et souhaitait exploiter davantage les complémentarités entre les deux parties. Il a appelé les collectivités des deux pays à renforcer les mécanismes existants et à élargir leurs partenariats, avec pour ambition de passer progressivement d’un simple développement des échanges commerciaux à une intégration économique plus poussée.



Dans ce cadre, il a demandé au Guangxi de continuer à faciliter le transit des marchandises vietnamiennes vers le marché chinois et les pays tiers, et de soutenir les entreprises de la région souhaitant investir dans des projets de qualité au Vietnam.



Une attention particulière est accordée aux infrastructures. Le responsable vietnamien a proposé de coordonner les efforts pour respecter le calendrier des lignes ferroviaires à écartement standard Lạng Sơn-Hanoï et Móng Cái-Hạ Long-Hai Phong, reliées au Guangxi, de mettre rapidement en service les postes-frontières intelligents et de déployer les zones de coopération économique transfrontalière. Il a également appelé à développer les liaisons maritimes et fluviales.



La coopération dans les sciences et technologies, l’application de l’IA et la transformation numérique dans l’éducation, la santé, les transports et l’agriculture devra également être renforcée. Le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a demandé de poursuivre l’exploitation efficace de la zone paysagère et touristique de la cascade de Ban Gioc-Detian, d’accélérer la modernisation et l’ouverture de nouvelles paires de postes-frontières convenues et de maintenir une bonne gestion de la frontière terrestre, afin de construire une frontière de paix, de coopération et de développement.



Chen Gang a indiqué que le Guangxi était prêt à travailler avec les ministères, secteurs et collectivités locales vietnamiens pour mettre en œuvre les orientations communes au plus haut niveau. Il a proposé de valoriser les mécanismes d’échanges entre les dirigeants des six provinces et régions des deux pays, de développer les chaînes d’approvisionnement et de production, d’accélérer les connexions ferroviaires et routières et de perfectionner les infrastructures frontalières afin de faciliter le dédouanement.



Le Guangxi entend également favoriser les échanges scientifiques et technologiques, notamment dans l’IA, faciliter le commerce de produits agricoles et aquatiques avec le Vietnam, encourager ses entreprises à investir dans des projets de qualité au Vietnam et développer les liens dans l’éducation, la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples.



Le même jour, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a reçu des dirigeants de plusieurs grands groupes chinois, dont Huawei, China Communications Construction Company (CCCC) et China Energy Engineering Corporation (CEEC), avec lesquels il a échangé sur plusieurs domaines d’intérêt commun.- VNA

source