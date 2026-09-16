13e Forum Xiangshan: le général Phan Van Giang multiplie les rencontres de haut niveau à Pékin

Pékin (VNA) - En marge de sa participation au 13e Forum Xiangshan de Pékin, le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a eu le 16 septembre à Pékin plusieurs rencontres avec des responsables de la défense de différents pays, mettant l’accent sur le renforcement de la coopération bilatérale et la promotion du dialogue et de la confiance.

Le général Phan Van Giang a rencontré le général de corps d’armée Zhang Shengmin, vice-président de la Commission militaire centrale de Chine. Ce dernier a salué la participation de la délégation vietnamienne au forum, soulignant le rôle actif et responsable du Vietnam dans les questions régionales et internationales, ainsi que l’importance du maintien des contacts de haut niveau entre les dirigeants des deux armées et ministères de la Défense.

Selon lui, ces échanges contribuent à renforcer la coopération de défense et, plus largement, les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine.

Le général Phan Van Giang s’est déclaré impressionné par l’ampleur du 13e Forum Xiangshan de Beijing et exprimé sa confiance dans le succès de l’événement, estimant qu’il contribuerait à promouvoir le dialogue et à renforcer la confiance entre les participants.

Évoquant la coopération entre les deux pays et les deux armées, le général Phan Van Giang a souligné que, conformément aux orientations stratégiques des dirigeants des deux Partis et des deux pays, les deux parties avaient organisé avec succès la première réunion du dialogue stratégique « 3+3 » au niveau des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique du Vietnam et de la Chine.

La coopération de défense bilatérale a enregistré des résultats positifs dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations de haut niveau, la 10e édition des échanges d’amitié de défense frontalière Vietnam-Chine, l’éducation et la formation, la coopération entre les forces et armes, la coopération maritime, la gestion des frontières, ainsi que la recherche conjointe et les échanges universitaires.

Le général Phan Van Giang a affirmé que les deux parties souhaitaient maintenir, développer et renforcer les domaines de coopération déjà convenus, préserver l’efficacité des mécanismes existants et approfondir une coopération toujours plus substantielle.

Le général de corps d’armée Zhang Shengmin a partagé ces orientations et estimé que les activités menées et prévues par les deux armées contribueraient à concrétiser les orientations communes des dirigeants des deux pays concernant le renforcement des relations d’amitié traditionnelle et du partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine.

Le même jour, le général Phan Van Giang a également eu des rencontres bilatérales avec le général Khamlieng Outhakaysone, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge, Chan Chun Sing, ministre singapourien de la Défense, ainsi qu’avec le général de brigade Stephan Willer, vice-directeur de la Direction de la politique de défense du ministère allemand de la Défense.

Lors de sa rencontre avec le général Khamlieng Outhakaysone, les deux parties ont salué les résultats de la mise en œuvre du plan de coopération 2026 entre les organismes et unités des deux ministères de la Défense, notamment les missions confiées par les dirigeants des deux pays.

Elles sont convenues de poursuivre leur coordination, notamment pour organiser avec succès la rencontre annuelle des trois ministres de la Défense Vietnam-Laos-Cambodge et un exercice conjoint de secours et de sauvetage entre les forces armées des trois pays.

Les deux parties ont également convenu de préparer les activités commémoratives du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos, le 5 septembre 2027, et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, le 18 juillet 2027.

Lors de sa rencontre avec le général Tea Seiha, le général Phan Van Giang a souligné les résultats obtenus grâce aux efforts des deux États et des deux armées et souhaité renforcer l’efficacité de la coopération entre les deux ministères de la Défense. À l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge en 2027, il a proposé que les deux ministères mettent en œuvre des activités concrètes pour marquer cet anniversaire.

Il a également souhaité que le Cambodge continue d’aider le Vietnam dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats et experts vietnamiens morts au Cambodge, dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits. Tea Seiha a salué le discours prononcé par Phan Văn Giang au forum et souligné qu’il avait transmis le message, la détermination et la responsabilité du Vietnam face aux questions communes.

Avec Chan Chun Sing, le général Phan Van Giang s’est félicité du développement substantiel et efficace de la coopération de défense Vietnam-Singapour, notamment dans les échanges de délégations, le dialogue sur les politiques de défense, les consultations et les échanges d’informations, la coopération entre forces et armes, la sécurité et la sûreté maritimes, la formation, les échanges entre jeunes officiers et la coordination au sein des forums multilatéraux.

Les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre des accords signés et de se concentrer dans un premier temps sur la préparation de la 17e édition du Dialogue sur les politiques de défense Vietnam-Singapour, qui se tiendra à Singapour.

Lors de sa rencontre avec Stephan Willer, le général Phan Van Giang a constaté le développement positif de la coopération de défense Vietnam-Allemagne, notamment dans le maintien de la paix, la formation et les échanges de délégations, en particulier de haut niveau. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à jouer un rôle de passerelle pour favoriser une coopération accrue entre l’Allemagne et l’ASEAN.

Le responsable allemand a indiqué qu’il examinerait les domaines de coopération, notamment les nouvelles possibilités dans le secteur de la formation. -VNA

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