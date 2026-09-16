Politique

L’Autriche salue la contribution du Vietnam au renforcement des relations avec l’ASEAN

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, les dirigeants de l'Assemblée fédérale et du gouvernement autrichiens ont salué les progrès des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Autriche, tout en appréciant le rôle et les contributions importantes du Vietnam au renforcement de la coopération entre l’Autriche et l’ASEAN.

Les délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA
Les délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA

Vienne (VNA) – Les dirigeants de l’Assemblée fédérale et du gouvernement autrichiens ont salué les résultats positifs enregistrés dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Autriche au cours des 54 dernières années, ainsi que le rôle et les contributions importantes du Vietnam à la promotion des relations de coopération entre l’Autriche et l’ASEAN.

Ces appréciations ont été formulées lors de la cérémonie célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée le 15 septembre à Vienne par l’ambassade du Vietnam en Autriche.

La cérémonie a réuni notamment le président du Conseil national (Chambre basse) autrichien, Walter Rosenkranz, la présidente du Conseil fédéral (Chambre haute), Christine Schwarz-Fuchs, ainsi que, pour la partie vietnamienne, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh.

La partie autrichienne s’est déclarée impressionnée par les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique au cours des dernières années. Elle a estimé que les relations bilatérales disposaient encore d’importants potentiels et d’une large marge de développement, permettant d’approfondir davantage une coopération substantielle et efficace.

Les institutions autrichiennes ont affirmé leur volonté de continuer à contribuer activement au renforcement et à l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment ceux dans lesquels les deux parties disposent d’atouts, partagent des intérêts communs et présentent un potentiel de coopération. Elles souhaitent également renforcer les échanges entre les peuples afin de contribuer à un développement toujours plus substantiel et durable des relations Vietnam-Autriche.

Dans son allocution, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, a rappelé que le 2 septembre 1945, le Président Hô Chi Minh avait lu la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam et ouvrant une nouvelle ère d’indépendance et de liberté pour le peuple vietnamien.

Il a souligné que l’esprit d’indépendance, d’autonomie, d’autosuffisance et l’aspiration au développement avaient accompagné le pays au cours de ses 81 années de construction et de défense nationales, notamment durant les 40 années de Renouveau.

Selon l’ambassadeur, le Vietnam est aujourd’hui un pays pacifique, indépendant, actif et engagé dans l’intégration internationale. Il entretient des relations diplomatiques avec 194 pays, dispose de cadres de partenariat stratégique ou global avec 45 partenaires et participe à 70 organisations internationales importantes. Après 40 années de Renouveau, le pays est devenu une économie à revenu intermédiaire supérieur. Il poursuit deux grands objectifs de développement : devenir, d’ici à 2030, un pays doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis, d’ici à 2045, un pays développé à revenu élevé, prospère et heureux.

Dans un contexte international marqué par de nombreux bouleversements, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoang a affirmé que le Vietnam restait attaché à une politique étrangère indépendante et autonome, à la paix, à la coopération et au développement. Le pays accorde une importance particulière au dialogue et au règlement des différends sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies, tout en soutenant un multilatéralisme juste et égalitaire, avec l’ONU au centre.

Le Vietnam est prêt à jouer un rôle de passerelle pour promouvoir la coopération et le dialogue et à participer de manière toujours plus substantielle au règlement des questions communes de la communauté internationale. En 2027, le Vietnam célébrera le 50e anniversaire de son adhésion aux Nations unies.

Évoquant les relations Vietnam-Autriche, l’ambassadeur a souligné qu’elles constituaient l’un des partenariats importants du Vietnam en Europe. À l’approche du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, en 2027, les deux pays disposent de nombreuses possibilités d’approfondir leur coopération, notamment à travers les échanges de haut niveau et les relations entre les partis, la diplomatie parlementaire, les sciences, les technologies et l’innovation, le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation de main-d’œuvre qualifiée, la culture et le tourisme, ainsi que la coopération entre les collectivités locales.

L’ambassadeur a également salué les contributions de la communauté vietnamienne en Autriche, qu’il a qualifiée de partie inséparable de la nation vietnamienne et de passerelle importante contribuant à renforcer l’amitié, la compréhension et la coopération entre les deux pays.

La cérémonie du 81e anniversaire de la Fête nationale a ainsi constitué une occasion pour la communauté vietnamienne en Autriche de se tourner vers la Patrie et d’exprimer sa fierté à l’égard du parcours de 81 années de construction, de défense et de développement du pays. Elle a également contribué à renforcer la compréhension, l’amitié et les liens entre les peuples vietnamien et autrichien ainsi qu’avec les amis internationaux.

À travers cet événement, l’image d’un Vietnam épris de paix, stable, dynamique, riche de son identité, activement engagé dans l’intégration internationale et disposé à coopérer en faveur de la paix et du développement durable continue de se diffuser en Autriche et dans le centre diplomatique multilatéral qu’est Vienne. – VNA

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