Le dirigeant To Lam fixe des exigences pour réviser les Statuts du Parti



Hanoi (VNA) - Seules les questions ayant fait l’objet d’un bilan et ayant été éprouvées dans la pratique, revêtant un caractère de principe et fondamental, présentant une stabilité à long terme et nécessitant une application uniforme au sein de l’ensemble du Parti doivent être étudiées en vue de leur inscription dans les Statuts du Parti, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam lors d’une réunion consacrée à la recherche et à la révision des Statuts du Parti, tenue le 16 septembre à Hanoi.



Selon le dirigeant, la révision et le complément des Statuts du Parti constituent une tâche importante dans le cadre des préparatifs du 14e Congrès national du Parti. Ce travail doit donc être mené de manière rigoureuse, scientifique et prudente, en restant étroitement ancré dans la pratique de l’édification et du renforcement du Parti ainsi que dans les exigences du développement national durant la nouvelle période.



Le secrétaire général du Parti et président de la République a demandé que les travaux de recherche partent de la réalité et se concentrent sur le bilan des questions déjà mises en œuvre et éprouvées dans la pratique. Les contenus à inscrire dans les Statuts doivent garantir leur caractère de principe et fondamental, leur stabilité à long terme, ainsi que la nécessité d’une application uniforme dans l’ensemble du Parti.



Les questions nouvelles qui sont encore à l’étude, font l’objet d’expérimentations ou ne disposent pas encore de bases pratiques suffisantes doivent continuer à être suivies, faire l’objet d’un bilan et être évaluées, sans être hâtivement institutionnalisées dans les Statuts. Cette exigence vise à garantir la stabilité, la cohérence et la pérennité de ce texte fondamental régissant l’organisation et le fonctionnement du Parti.



Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a souligné que la recherche en vue de la révision et du complément des Statuts devait être liée à l’exigence de poursuivre le renouvellement du mode de direction, de renforcer la capacité de direction et la force de combat du Parti, tout en garantissant l’unité dans son organisation et son fonctionnement.



Les travaux doivent porter en priorité sur les questions fondamentales relatives à l’édification du Parti, à son organisation et à son fonctionnement, à son mode de direction, au contrôle du pouvoir ainsi qu’aux responsabilités des organisations du Parti et de ses membres. Il convient également de prendre en compte les nouvelles exigences posées à l’édification du Parti dans le processus de développement national à l’entrée dans une nouvelle ère.



Dans un contexte marqué par le développement rapide des sciences, des technologies et de la transformation numérique, le secrétaire général du Parti et président de la République a demandé d’étudier pleinement les questions liées au mode de direction, à l’organisation et au fonctionnement du Parti dans l’environnement numérique. Ces travaux doivent permettre de préserver les principes fondamentaux tout en répondant aux exigences de la pratique et aux évolutions de la vie économique et sociale.



Le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné que la révision et le complément des Statuts ne devaient pas se limiter à examiner et à ajuster les dispositions existantes, mais devaient également contribuer à améliorer la qualité des organisations du Parti, à édifier un corps de cadres et de membres du Parti de qualité et à renforcer l’efficacité de la direction du Parti.



Afin d’améliorer la qualité des travaux de recherche, le dirigeant a demandé de renforcer l’utilisation des données, des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans le bilan, l’analyse et l’évaluation. Les résultats des recherches doivent reposer sur une base de données complète, objective et scientifique, permettant de distinguer clairement les questions déjà éprouvées dans la pratique de celles qui nécessitent encore d’être étudiées et expérimentées.



Parallèlement, il convient de renforcer la responsabilité des organismes, organisations et personnes chargés de cette mission, tout en garantissant le calendrier, la qualité et l’objectivité des travaux. Les propositions de révision et de complément doivent être examinées à la lumière de la pratique, en évitant toute approche subjective ou volontariste ainsi que l’inscription de dispositions ne reposant pas encore sur des bases suffisantes.



Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a demandé que les travaux de recherche soient menés de manière coordonnée, avec la participation des organismes et organisations concernés, des cadres et membres du Parti, ainsi que des experts et scientifiques. Les différentes opinions doivent être pleinement recueillies et étudiées afin de constituer une base scientifique et pratique solide pour la révision et le complément des Statuts du Parti.



La préparation de la révision et du complément des Statuts du Parti constitue un contenu important des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti. Le secrétaire général du Parti et président de la République a demandé que ce processus garantisse la continuité et la stabilité, tout en répondant aux exigences de la pratique et en contribuant à l’édification d’un Parti fort et intègre ainsi qu’au renforcement de sa capacité de direction dans la nouvelle période.



Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a réaffirmé que l’exigence fondamentale était de n’inscrire dans les Statuts du Parti que les questions ayant fait l’objet d’un bilan et ayant été éprouvées, revêtant un caractère de principe et fondamental, présentant une stabilité à long terme et nécessitant une application uniforme dans l’ensemble du Parti.- VNA

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