Le roi et la reine de Thaïlande achèvent leur visite d’État au Vietnam

Hanoï (VNA) – Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande ont quitté Hanoï mercredi soir, au terme de leur visite d’État au Vietnam, du 14 au 16 septembre, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

Au cours de leur séjour, le roi et la reine ont déposé une gerbe et rendu hommage au président Hô Chi Minh dans son mausolée, ainsi qu’au Mémorial des héros morts pour la Patrie, rue Bac Son à Hanoï.

Le 15 septembre au matin, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et son épouse Ngô Phuong Ly ont présidé la cérémonie d’accueil officiel du roi et de la reine de Thaïlande, organisée selon les rites réservés aux chefs d’État. Le roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida ont ensuite eu des entretiens avec les dirigeants vietnamiens et participé à un banquet officiel.

Le même jour, le Premier ministre Lê Minh Hưng et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont rencontré le roi et la reine.

Lors de leurs entretiens et rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné la portée historique de cette visite, première visite d’État au Vietnam d’un roi de Thaïlande en 50 ans, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976. Ils l’ont qualifiée de jalon important dans les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Thaïlande, notamment après l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral en 2025.

Les dirigeants vietnamiens ont félicité la Thaïlande pour ses réalisations en matière de stabilité et de développement socio-économique, qui lui permettent de rester l’une des principales économies d’Asie du Sud-Est et une puissance touristique mondiale. Ils ont également salué le rôle du roi et de la famille royale dans le renforcement de l’unité nationale, le maintien de la stabilité, le développement de la communauté et l’amélioration des conditions de vie de la population.

Le Vietnam, ont-ils affirmé, attache toujours une grande importance à ses relations de voisinage amical et de coopération globale avec la Thaïlande. Il souhaite que les deux pays continuent de s’accompagner et de se soutenir dans leur développement, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région.

Le roi Maha Vajiralongkorn a exprimé sa joie de revenir au Vietnam et salué les progrès accomplis par le pays dans son développement et l’amélioration des conditions de vie de sa population. Il a remercié l’État et le peuple vietnamiens pour l’accueil solennel et chaleureux qui lui a été réservé, estimant que cette visite constituait une occasion de resserrer les liens entre les deux pays et de renforcer leur coopération en faveur du développement.

Le roi a affirmé que lui-même et la famille royale thaïlandaise accordaient une grande importance au renforcement des liens d’amitié entre les deux pays et leurs peuples, ainsi qu’au développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, dans l’intérêt commun des deux peuples et du développement de chacun des deux pays. Il a souligné que les bonnes relations entre le Vietnam et la Thaïlande contribueraient de manière importante à la paix, à la stabilité et au développement commun de la région.

Les dirigeants des deux pays sont convenus de continuer à renforcer la confiance politique en maintenant les échanges et contacts de haut niveau et à tous les niveaux, en améliorant l’efficacité des mécanismes de coopération et en mettant en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Dans le cadre de leur visite, le roi et la reine ont également visité la pagode Quan Su à Hanoï, où ils ont assisté à une cérémonie de prière pour la paix, ainsi que le Centre de langue et de culture thaïlandaises et rencontré des enseignants et des étudiants de l’Université de Hanoï.

Cette visite, conjuguée aux bases solides établies au cours des 50 années de relations diplomatiques, contribue à ouvrir une nouvelle étape, plus large, dans les relations Vietnam-Thaïlande et à promouvoir la paix et la coopération dans la région. – VNA

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