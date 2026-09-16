Société

L’ambassade du Vietnam aide dix pêcheurs en difficulté à rentrer de Malaisie

L’ambassade du Vietnam en Malaisie a permis à dix pêcheurs vietnamiens en difficulté dans l’État de Perak de regagner le pays en toute sécurité, tout en appelant à la vigilance face aux risques d’escroquerie et d’exploitation des travailleurs à l’étranger.

Les dix pêcheurs vietnamiens regagnent sains et saufs le Vietnam. Photo : ambassade du Vietnam en Malaisie
Les dix pêcheurs vietnamiens regagnent sains et saufs le Vietnam. Photo : ambassade du Vietnam en Malaisie

Kuala Lumpur (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Malaisie vient de mener une opération de protection consulaire permettant à dix pêcheurs vietnamiens en difficulté dans l’État de Perak de regagner sains et saufs le Vietnam et de retrouver rapidement leurs familles. Cette affaire constitue également un avertissement sur les risques d’escroquerie et d’exploitation auxquels peuvent être exposés les travailleurs à l’étranger.

Après avoir reçu, le 27 août, une demande d’assistance du Bureau du Comité populaire de la province de Ca Mau, l’ambassade a rapidement procédé aux vérifications nécessaires et pris directement contact avec le groupe de pêcheurs.

Selon leurs témoignages, les dix hommes étaient venus en Malaisie en février 2026 pour travailler pour un propriétaire de bateau de pêche. Au cours de leur travail, leurs passeports ont été confisqués. Ils n’ont régulièrement pas reçu suffisamment de nourriture, d’eau potable ni de conditions de vie essentielles et ont, à certains moments, été privés de nourriture pendant plusieurs jours. Face à cette situation, les pêcheurs ont contacté leurs familles afin de demander de l’aide. Celles-ci ont ensuite adressé une demande aux autorités vietnamiennes compétentes pour solliciter leur intervention.

Face à la situation des dix pêcheurs, l’ambassade a maintenu activement le contact avec le groupe et l'a guidé vers un lieu sûr. Ils ont organisé leur transport jusqu’à Kuala Lumpur et assuré leur hébergement, leur nourriture et leurs conditions de vie. Parallèlement, l’ambassade a accompli les démarches nécessaires pour leur délivrer des documents, les accompagner dans leur déclaration auprès de la police locale et finaliser les procédures de sortie du territoire auprès des services malaisiens de l’immigration.

Après près d’une semaine de prise en charge à Kuala Lumpur, les dix pêcheurs ont été accompagnés par des agents de l’ambassade à l’aéroport et ont pu effectuer les formalités nécessaires avant de regagner le Vietnam sains et saufs. - VNA

source
#VNHP #Malaisie #protection consulaire #pêcheurs vietnamiens #exploitation du travail #emploi à l’étranger #escroquerie #rapatriement
Suivez VietnamPlus

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

La cérémonie de remise de 32 pêcheurs du bateau QNa 90859 TS. Photo: VNA

Da Nang : retour à terre de 32 pêcheurs rescapés d'un naufrage

​Trente-deux pêcheurs du bateau de pêche QNa 90859 TS, victime d’un accident en mer, ont regagné sains et saufs leur localité, dans la soirée du 3 septembre. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres membres d’équipage toujours portés disparus.

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.