L’ambassade du Vietnam aide dix pêcheurs en difficulté à rentrer de Malaisie

Kuala Lumpur (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Malaisie vient de mener une opération de protection consulaire permettant à dix pêcheurs vietnamiens en difficulté dans l’État de Perak de regagner sains et saufs le Vietnam et de retrouver rapidement leurs familles. Cette affaire constitue également un avertissement sur les risques d’escroquerie et d’exploitation auxquels peuvent être exposés les travailleurs à l’étranger.



Après avoir reçu, le 27 août, une demande d’assistance du Bureau du Comité populaire de la province de Ca Mau, l’ambassade a rapidement procédé aux vérifications nécessaires et pris directement contact avec le groupe de pêcheurs.



Selon leurs témoignages, les dix hommes étaient venus en Malaisie en février 2026 pour travailler pour un propriétaire de bateau de pêche. Au cours de leur travail, leurs passeports ont été confisqués. Ils n’ont régulièrement pas reçu suffisamment de nourriture, d’eau potable ni de conditions de vie essentielles et ont, à certains moments, été privés de nourriture pendant plusieurs jours. Face à cette situation, les pêcheurs ont contacté leurs familles afin de demander de l’aide. Celles-ci ont ensuite adressé une demande aux autorités vietnamiennes compétentes pour solliciter leur intervention.



Face à la situation des dix pêcheurs, l’ambassade a maintenu activement le contact avec le groupe et l'a guidé vers un lieu sûr. Ils ont organisé leur transport jusqu’à Kuala Lumpur et assuré leur hébergement, leur nourriture et leurs conditions de vie. Parallèlement, l’ambassade a accompli les démarches nécessaires pour leur délivrer des documents, les accompagner dans leur déclaration auprès de la police locale et finaliser les procédures de sortie du territoire auprès des services malaisiens de l’immigration.



Après près d’une semaine de prise en charge à Kuala Lumpur, les dix pêcheurs ont été accompagnés par des agents de l’ambassade à l’aéroport et ont pu effectuer les formalités nécessaires avant de regagner le Vietnam sains et saufs. - VNA

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