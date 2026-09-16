Société

Vietravel Airlines relance sa liaison Hanoï-Da Lat

Vietravel Airlines a repris sa liaison quotidienne entre Hanoï et Da Lat, tout en poursuivant l’expansion de sa flotte et de son réseau intérieur.

Vietravel Airlines reprend officiellement sa liaison intérieure entre Hanoï et Da Lat. Photo: VNA
Vietravel Airlines reprend officiellement sa liaison intérieure entre Hanoï et Da Lat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vietravel Airlines a officiellement repris sa liaison intérieure entre Hanoï et Da Lat, à raison d’un aller-retour par jour. Cette reprise s’inscrit dans le développement de son réseau et répond à la demande attendue d’ici à la fin de 2026.

La compagnie mise sur le potentiel de croissance de cette liaison, d’autant que l’aéroport international de Lien Khuong a achevé la modernisation de ses infrastructures aéronautiques et a rouvert en août dernier. La modernisation de la piste et des aires de stationnement permet de renforcer la sécurité tout en augmentant sensiblement la capacité d’accueil.

Pour Vietravel Airlines, il s’agit d’un moment propice pour relancer cette liaison et favoriser les échanges commerciaux et touristiques entre le centre économique et politique du Nord et l’une des principales destinations touristiques des Hauts Plateaux du Centre.

Selon un représentant de la compagnie, cette reprise s’inscrit dans son programme d’exploitation de fin d’année. Elle contribue à optimiser le réseau intérieur et témoigne de l’engagement du transporteur à accompagner la province de Lam Dong dans la relance de son secteur touristique après la modernisation des infrastructures aéroportuaires.

En parallèle, Vietravel Airlines poursuit l’élargissement de sa flotte et de son réseau intérieur. Elle prévoit de réceptionner un nouvel appareil en septembre, avant d’ouvrir en octobre deux nouvelles liaisons reliant Hô Chi Minh-Ville à Hai Phong et à Thanh Hoa.

À cette occasion, la compagnie propose plusieurs offres promotionnelles, avec notamment des billets à partir de 49.000 dôngs entre 18h00 et 23h00 chaque jour, ainsi qu’une réduction de 15% sur le tarif de base.

Dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme, Vietravel Airlines a récemment signé avec Airbus un accord portant sur l’acquisition de 50 appareils de nouvelle génération, dont 20 A220 et 30 appareils de la famille A321, comprenant les versions A321neo et A321XLR. Les premières livraisons sont prévues à partir de 2029.

Le choix des A220 et A321 répond à la stratégie de développement à long terme du réseau de Vietravel Airlines. L’A220 permettra notamment d’ouvrir de nouvelles liaisons directes vers des villes et des régions jusque-là dépourvues de vols réguliers directs ou encore peu accessibles par voie aérienne. L’A321 sera destiné aux lignes à plus forte demande et permettra à la compagnie d’étendre son réseau à des liaisons internationales plus longues. - VNA

#Nouvelle ère #Kinh tế tư nhân #NQ 68 #Vietravel Airlines #Hanoï et Da Lat #aéroport international de Lien Khuong #Da Lat
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Les délégués lors de la cérémonie d’inauguration de la liaison aérienne. Photo: baodautu.vn

Vietravel Airlines ouvre une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen

Vietravel Airlines a officiellement inauguré sa liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen, renforçant son réseau international et devenant la seule compagnie aérienne vietnamienne à assurer actuellement une liaison directe entre les deux villes. D’une durée d’environ 2h50, cette nouvelle route vise à faciliter les échanges touristiques, commerciaux et économiques entre le Vietnam et la Chine.

Un avion de Vietravel Airlines. Photo: Vietnam+

Vietravel Airlines renforce sa flotte avec un nouvel Airbus A321

Avec l’arrivée de cet Airbus A321 immatriculé VN-A290, configuré pour 230 passagers, Vietravel Airlines porte sa flotte à quatre appareils. La compagnie prévoit d’ajouter sept avions supplémentaires d’ici fin 2026 afin de soutenir l’expansion de ses activités.

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.