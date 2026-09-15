Société

La délégation vietnamienne part pour les Mondiaux des métiers 2026 en Chine

La délégation vietnamienne a participé, le 15 septembre à Hanoï, à la cérémonie de départ pour le 48e Mondial des métiers, qui se tiendra du 16 au 27 septembre en Chine.

La cérémonie de départ pour le 48e Mondial des métiers de la délégation vietnamienne. Photo : VNA
La cérémonie de départ pour le 48e Mondial des métiers de la délégation vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Éducation et de la Formation a organisé, dans l’après-midi du 15 septembre à Hanoï, la cérémonie de départ de la délégation vietnamienne participant au 48e Mondial des métiers 2026.

La cérémonie s’est déroulée en présentiel et en ligne. La 48e édition du Mondial des métiers aura lieu du 16 au 27 septembre en Chine. Il s’agit de la plus grande édition jamais organisée, avec plus de 1 400 candidats venus de plus de 70 pays et territoires.

Présentant le rapport lors de la cérémonie, Le Thi Hang, vice-directrice du Département de l’enseignement professionnel et de la formation continue relevant du ministère de l’Éducation et de la Formation, a indiqué que la délégation vietnamienne comptait cette année 12 candidats, 11 experts et 11 interprètes.

Le Département de l’enseignement professionnel et de la formation continue a inscrit le Vietnam dans 11 métiers : mécatronique, réfrigération et climatisation, conception mécanique assistée par ordinateur (CAO), technologie de la mode et de l’habillement, énergies renouvelables, fraisage à haute technologie, tournage à haute technologie, peinture automobile, soins de santé et services sociaux, installations électriques et technologie des véhicules lourds.

Selon Le Thi Hang, ces métiers exigent créativité, maîtrise des technologies modernes, minutie et grande précision. La participation à cette compétition constitue également une occasion pour les candidats vietnamiens d’affirmer leurs compétences, leur assurance et leur savoir-faire professionnel sur la scène internationale.

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Le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation Le Quan. Photo : VNA



Félicitant les candidats et la délégation vietnamienne participant au 48e Mondial des métiers 2026, le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation Le Quan a estimé que cette édition comportait de nombreux changements, avec de nouveaux défis et de nouvelles approches technologiques.

Selon le vice-ministre, l’organisation de la compétition en Chine, pays accordant une grande importance au développement des nouvelles technologies, notamment à l’intelligence artificielle (IA) et à la transformation numérique associées au développement et à la formation des compétences professionnelles, offrira à la délégation vietnamienne l’occasion de découvrir de nouvelles tendances.

Il s’agit également d’une occasion pour les experts et les candidats vietnamiens d’échanger, d’acquérir de l’expérience, de partager leurs connaissances et d’explorer de nouvelles orientations pour l’enseignement professionnel. - VNA

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