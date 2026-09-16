Deux membres du Parti exclus pour leurs graves violations

Hanoï (VNA) – Le Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a décidé, le 16 septembre, d’exclure du Parti Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, et Nguyên Huy Ngoc, vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord), pour de graves violations des règles du Parti et de la législation de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.



Cette décision a été prise après examen de la proposition de la Commission centrale de contrôle du PCV concernant les mesures disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations.



Le Secrétariat a constaté que Trân Van Thuân, membre de la permanence de l’organisation du Parti du ministère de la Santé et vice-ministre de la Santé, ancien secrétaire de l’organisation du Parti et directeur de l’hôpital national K, spécialisé dans le traitement du cancer à Hanoï, ainsi que Nguyên Huy Ngoc, membre de l’organisation du Parti de la province de Phu Tho et vice-président du Comité populaire provincial, ancien secrétaire de l’organisation du Parti et directeur du Service provincial de la santé, avaient commis de graves violations.

Nguyên Huy Ngoc. Photo: VNA

Selon le Secrétariat, les deux responsables ont fait preuve d’une dégradation sur les plans des convictions politiques, de l’éthique et du mode de vie. Ils ont enfreint les règles du Parti et la législation de l’État dans l’exercice des responsabilités et missions qui leur étaient confiées, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives.



Ils ont également violé les dispositions relatives aux actes interdits aux membres du Parti ainsi que les règles concernant la responsabilité de donner l’exemple.



Ces violations ont entraîné des conséquences « très graves », suscité une forte réaction de l’opinion publique et porté gravement atteinte à la réputation des organisations du Parti, des localités, des organismes et des unités auxquels ils étaient rattachés, a indiqué le Secrétariat.



Au regard du contenu, de la nature, de la gravité et des conséquences des violations, ainsi que de leurs causes et des règlements du Parti relatifs aux mesures disciplinaires applicables aux membres ayant commis des infractions, le Secrétariat a décidé d’exclure Trân Van Thuân et Nguyên Huy Ngoc du Parti.



Le Secrétariat a demandé aux organismes compétents de prendre rapidement et de manière coordonnée les mesures disciplinaires administratives correspondantes. – VNA