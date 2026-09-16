Société

Le Premier ministre ordonne une enquête sur l’incendie meurtrier à Hanoï

Le Premier ministre a demandé de mener d’urgence une enquête afin de déterminer les causes de l’incendie d’une habitation survenu dans la nuit du 16 septembre dans le quartier de Tât Hô, à Hanoi, qui a fait cinq morts, et d’établir les responsabilités des organisations et personnes concernées.

Le lieu de l’incident. Photo: VNA
Le lieu de l’incident. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a signé, le 16 septembre, la dépêche officielle n° 65/CĐ-TTg du Premier ministre concernant l’incendie survenu au 2B, ngách 264/2, rue Thuy Khuê, dans le quartier de Tây Hô, à Hanoï. La dépêche a été adressée au ministère de la Sécurité publique, au Comité populaire de Hanoï ainsi qu’aux Comités populaires des provinces et villes du pays.

Selon la dépêche, l’incendie s’est déclaré vers 1h50 le 16 septembre 2026 dans cette habitation, faisant cinq morts. Au nom du gouvernement et du Premier ministre, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a adressé ses condoléances et sa profonde sympathie aux proches et aux familles des victimes.

Il a demandé au Comité populaire de Hanoï de prendre les mesures nécessaires pour rendre visite aux familles des victimes, leur apporter un soutien et créer les meilleures conditions possibles afin de les aider à stabiliser rapidement leur vie.

Il lui a également demandé de se coordonner avec le ministère de la Sécurité publique afin d’enquêter d’urgence sur les causes de l’incendie, de déterminer les responsabilités des organisations et personnes concernées et de sanctionner strictement les éventuelles violations conformément à la réglementation.

La dépêche souligne que, ces derniers temps, les différents échelons et secteurs, avec au premier rang les forces de la sécurité publique, ont déployé avec sérieux et détermination les mesures de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que les opérations de secours et de sauvetage. Ces efforts ont contribué de manière importante à garantir la sécurité et l’ordre publics, à protéger les biens, la santé et la vie de la population et à favoriser le développement national.

Cependant, des incendies continuent de se produire dans l’ensemble du pays, causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Le ministère de la Sécurité publique et les Comités populaires des provinces et villes sont donc appelés à continuer d’appliquer strictement les orientations et réglementations du Secrétariat du Comité central du Parti, du gouvernement et du Premier ministre en matière de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que de secours et de sauvetage.

Sont notamment concernés la directive n° 02-CT/TW du 31 janvier 2026 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement de la direction du Parti dans ce domaine dans la nouvelle situation, la Loi sur la prévention et la lutte contre les incendies et les secours et sauvetages, la résolution n° 75/NQ-CP du 31 mars 2026 du gouvernement portant programme d’action pour mettre en œuvre cette directive, ainsi que la directive n° 01/CT-TTg du 3 janvier 2023 du Premier ministre sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre les incendies dans la nouvelle situation.

Le Premier ministre demande également d’intensifier la sensibilisation, la diffusion et l’éducation au droit et aux compétences en matière de prévention et de lutte contre les incendies, parallèlement aux inspections et aux orientations dans ce domaine. Il appelle à faire de la prévention des incendies une culture et de la lutte contre les incendies une compétence, considérant ces missions non seulement comme une responsabilité juridique, mais aussi comme une obligation morale envers la communauté.

La dépêche demande enfin de remédier immédiatement à la négligence et au manque de vigilance à l’égard des règles de sécurité contre les incendies et les explosions, ainsi qu’à la sous-estimation de leurs conséquences potentiellement graves, et de sanctionner strictement et sans délai les violations ayant entraîné de lourdes conséquences. – VNA

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