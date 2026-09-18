Politique

Le Vietnam et l’Égypte renforcent leur partenariat intégral

Du 16 au 18 septembre 2026, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Anh Tuan a effectué une visite de travail en Égypte. Il s’est entretenu avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty et le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh et a coprésidé la 11e session des consultations politiques Vietnam-Égypte et travaillé avec la Ligue arabe.

Le vice-ministre Le Anh Tuan (gauche) et le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh. Photo : VNA
Le vice-ministre Le Anh Tuan (gauche) et le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh. Photo : VNA

Le Caire (VNA) – Recevant le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Anh Tuan, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des expatriés, Badr Abdelatty, a affirmé accorder une grande importance au rôle et à la position internationale du Vietnam, tout en se félicitant du niveau élevé de confiance politique entre les deux pays.

Il a salué l’ouverture par le Vietnam d’un bureau de l’attaché de défense au Caire, soulignant que les deux pays participaient régulièrement aux salons de défense organisés par l’autre partie. Les deux responsables sont convenus de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine.

Le ministre Badr Abdelatty a chargé la 11e session des consultations politiques de définir des mesures concrètes afin d’accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, notamment dans les domaines du développement de logiciels, de la transformation numérique, de la cybersécurité, des semi-conducteurs, de l’industrie pétrolière et gazière et du tourisme. Il a également proposé d’étudier la possibilité de signer un mémorandum d’entente sur la coopération dans le secteur pétrolier et gazier.

Lors de l'événement, les deux parties ont constaté que le commerce bilatéral en 2025 avait augmenté de 30 % par rapport à l’année précédente. Elles ont également salué leur accord sur les termes de référence (TOR) du groupe d’étude de faisabilité de l’Accord de libre-échange (ALE) Vietnam-Égypte.

Elles ont convenu de finaliser rapidement le cadre juridique nécessaire au renforcement des relations économiques et commerciales, notamment à travers la signature d’une convention visant à éviter la double imposition, d’un mémorandum d’entente sur l’électricité et les énergies renouvelables et d’une lettre d’intention sur le développement du commerce des produits agricoles.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de maintenir les mécanismes de coopération bilatérale et d’organiser prochainement en Égypte la 6e session de la Commission mixte Vietnam-Égypte.

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Le vice-ministre Le Anh Tuan (gauche) et le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh. Photo : VNA



Le vice-ministre Le Anh Tuan a apprécié le rôle de l’Égypte dans la médiation et la promotion de la paix concernant les questions régionales. Il a renouvelé l’invitation adressée au président égyptien à effectuer une visite au Vietnam en 2027 et proposé aux deux parties de poursuivre les études et les négociations sur l’ALE et d’élargir leur coopération dans les secteurs halal, de l’éducation, du tourisme et la coopération décentralisée.

Lors d’une visite de courtoisie au ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh, le vice-ministre Le Anh Tuan a proposé d’accélérer l’étude conjointe de l’ALE Vietnam-Égypte et de faciliter l’accès au marché égyptien, qui compte quelque 110 millions d’habitants, aux produits agricoles vietnamiens à fort potentiel, notamment le riz, le litchi et le fruit du dragon, ainsi qu’aux produits aquatiques, aux produits électroniques et aux composants.

Il a également proposé d’intensifier le partage d’informations sur les marchés et d’encourager les entreprises des deux pays à renforcer leur coopération dans les domaines du halal, de la transformation numérique, des technologies de l’information, du pétrole et du gaz et des minerais, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars.

Le ministre Mohamed Farid Saleh a proposé de promouvoir l’organisation d’expositions de produits égyptiens au Vietnam, de créer un conseil d’affaires entre les deux pays, de mettre en place une reconnaissance mutuelle des produits pharmaceutiques et de renforcer la coopération dans les services financiers afin de stimuler les investissements bilatéraux.

Il a estimé que la position centrale de l’Égypte ainsi que ses accords de libre-échange avec l’Europe et l’Afrique favoriseraient les investissements des entreprises vietnamiennes dans la production destinée à l’exportation au sein de la zone économique libre.

Dans le cadre de sa visite, le vice-ministre Le Anh Tuan a également eu une séance de travail avec la Ligue arabe (AL). Il a exprimé le souhait de voir le Vietnam approfondir ses relations avec la Ligue et ses 22 États membres, notamment à travers la mise en œuvre, au moyen d’activités concrètes, du mémorandum d’entente (MOU) entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le secrétariat général de la Ligue arabe, en accordant la priorité à la coopération économique.

L’assistant du secrétaire général de la Ligue arabe, Khaled Manzlawiy, a proposé que les deux parties organisent conjointement une conférence des hommes d’affaires arabes et vietnamiens. Il a également souhaité que le Vietnam nomme un observateur auprès de la Ligue arabe et soutienne le renforcement des relations entre la Ligue arabe et l’ASEAN.

La Ligue arabe s’est en outre déclarée prête à accueillir des diplomates vietnamiens en stage et à envoyer des chercheurs au Vietnam.

Le vice-ministre Le Anh Tuan a également travaillé avec l’ambassade du Vietnam en Égypte. - VNA

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