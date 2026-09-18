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La diaspora vietnamienne en Suisse se mobilise pour jouer un rôle accru dans le développement du pays

Selon la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur les affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, la diaspora n’est plus seulement considérée comme une partie intégrante de la nation, mais également comme une ressource stratégique et un trait d’union entre le Vietnam et le reste du monde.

Des délégués participent à un événement organisé par des étudiants à Zurich. Photo : VNA
Des délégués participent à un événement organisé par des étudiants à Zurich. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur les affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger marque un tournant dans la mobilisation des ressources de la diaspora, appelée à jouer un rôle de passerelle stratégique pour renforcer l’intégration internationale du Vietnam, a affirmé Mme Rachel Nguyen Isenschmid, secrétaire générale du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF).

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), elle a salué l’esprit de cette résolution, soulignant en particulier le changement d’approche qu’elle consacre : la diaspora n’est plus seulement considérée comme une partie intégrante de la nation, mais également comme une ressource stratégique et un trait d’union entre le Vietnam et le reste du monde.

Elle a particulièrement salué cette évolution, qui marque un changement de logique, passant de la mobilisation et du rassemblement à l’accompagnement, avec la mise en place de mécanismes et la création de conditions permettant aux Vietnamiens résidant à l’étranger de participer plus étroitement au développement du pays.

Forte de ses nombreuses années de vie et de travail en Suisse, elle estime que les ressources de la diaspora vietnamienne ne se limitent pas aux apports financiers, mais englobent aussi les connaissances, l’expertise en gestion, les sciences et technologies, les réseaux internationaux et la capacité de mettre le Vietnam en relation avec ses partenaires mondiaux. Ces ressources sont également mises en avant par la Résolution n° 23.

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La secrétaire générale du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), Rachel Nguyen Isenschmid. Photo: VNA

Selon Rachel Nguyen Isenschmid, contribuer au développement du pays ne signifie pas nécessairement y retourner. Les Vietnamiens résidant à l’étranger peuvent jouer le rôle de passerelles dans les deux sens, en apportant au Vietnam connaissances, technologies, investissements et réseaux internationaux, tout en faisant mieux connaître un Vietnam dynamique, innovant et ouvert. C’est cette mission que le SVEF s’efforce de concrétiser en construisant une plateforme durable reliant pouvoirs publics, entreprises, experts, universitaires et organisations des deux pays, afin de transformer ces ressources en coopérations concrètes au bénéfice du Vietnam et des relations vietnamo-suisses.

Cette volonté se traduira concrètement par l’organisation du forum SVEF Hanoï 2026, prévu du 18 au 20 octobre prochain, avec la participation de grands groupes suisses et d’experts vietnamiens. Cet événement se tiendra à un moment charnière des relations bilatérales, suite à la fin des négociations, en juillet 2026, de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est un membre clé. Pour Rachel Nguyen Isenschmid, ce forum doit aller au-delà des échanges sur les potentiels pour passer du dialogue à l’action, en aidant les entreprises à tirer parti du nouvel accord, en facilitant les investissements et en favorisant des projets et partenariats concrets entre la Suisse et le Vietnam.

Le programme devrait réunir quelque 300 délégués, avec la participation de représentants des gouvernements, des entreprises, des institutions financières, des universités, des experts et des organisations des deux pays. Les discussions porteront sur des secteurs particulièrement importants pour la prochaine phase de développement du Vietnam, notamment la finance et les marchés de capitaux, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures et la logistique, les énergies vertes, l’intelligence artificielle (IA) et l’économie numérique, la santé, l’éducation et les ressources humaines, ainsi que le cadre juridique et l’accès aux marchés dans le contexte du nouvel accord de libre-échange.

En conclusion, elle a réaffirmé que la diaspora pouvait jouer un rôle de catalyseur majeur, non seulement à travers les investissements directs, mais surtout en mettant en relation les besoins du développement national avec les ressources et les réseaux internationaux. Elle s’est dite convaincue que la mise en place de mécanismes de coopération pérennes permettrait à la communauté vietnamienne à l’étranger de contribuer davantage au développement du pays et de donner un nouvel élan aux relations Vietnam-Suisse. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Résolution n° 23-NQ/TW #Vietnamiens résidant à l’étranger #Forum économique Suisse-Vietnam
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