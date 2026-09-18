De belles perspectives pour les produits vietnamiens dans la grande distribution thaïlandaise

Bangkok (VNA) – La Semaine du Vietnam en Thaïlande 2026, placée sous le thème "À la découverte de la beauté du Vietnam", a été inaugurée le 17 septembre au centre commercial CentralWorld, à Bangkok.

Organisé par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce en coordination avec Central Group et Central Retail, l’événement se poursuit jusqu’au 20 septembre et devrait attirer plus de 100 000 visiteurs. Il revêt une importance particulière à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (1976-2026).

Il s’agit de la huitième édition de la Semaine du Vietnam en Thaïlande à Bangkok. Cette année, l’événement met notamment à l’honneur cinq destinations vietnamiennes – Lao Cai, Hanoï, Da Nang, Hô Chi Minh-Ville et An Giang – ainsi que des produits à fort potentiel d’exportation.

L’un des temps forts de cette édition est la signature de protocoles d’accord entre Central Group et la Société par actions des paiements nationaux du Vietnam (NAPAS) et VietinBank, marquant le lancement d’un partenariat stratégique destiné à promouvoir les paiements transfrontaliers par QR code (VietQRGlobal) entre les deux pays. Cette coopération devrait faciliter les expériences d’achat et de voyage et contribuer au développement de l’économie numérique bilatérale.

Près de 60 entreprises vietnamiennes participent à l’exposition. Pour la première fois, certains produits locaux certifiés OCOP sont présentés en Thaïlande sous la marque "Viet Gems", créée par Central Retail pour regrouper des produits OCOP locaux, accompagner les entreprises dans la standardisation des emballages et améliorer la qualité, afin de faciliter leur accès direct au réseau de supermarchés thaïlandais.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Wallaya Chirathivat, présidente de Central Group, s’est félicitée des huit années de partenariat autour de l’événement. Elle a souligné que celui-ci constituait non seulement une vitrine pour les produits, mais aussi une plateforme favorisant des coopérations concrètes entre entreprises des deux pays, notamment grâce à des rencontres directes avec les équipes d’achat du groupe.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, s'exprime. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a estimé que la Semaine constituait une passerelle importante pour établir des liens économiques concrets, permettant de faire évoluer la coopération bilatérale d’un développement en volume vers une amélioration de la qualité et une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur.

En marge de l’événement, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et Central Retail ont organisé un séminaire consacré à la mise en relation de l’offre et de la demande entre entreprises vietnamiennes et thaïlandaises. Des producteurs vietnamiens y ont présenté directement leurs produits aux équipes d’achat de Central Retail dans plusieurs secteurs, notamment l’alimentation, l’hôtellerie-restauration et l’ameublement.

Selon Paul Le, vice-président chargé de la promotion commerciale de Central Retail au Vietnam, les entreprises vietnamiennes ont réalisé des progrès notables en matière de design, d’emballage et de développement de marques, leur permettant de mieux répondre aux exigences de la distribution moderne en Thaïlande et des grands marchés internationaux. -VNA