Économie

De belles perspectives pour les produits vietnamiens dans la grande distribution thaïlandaise

La Semaine du Vietnam en Thaïlande 2026 offre aux entreprises vietnamiennes une nouvelle occasion de promouvoir leurs produits et d’élargir leur accès au vaste réseau de distribution moderne de la Thaïlande.

Des visiteurs étrangers apprécient les produits artisanaux présentés lors de l’événement. Photo: VNA
Des visiteurs étrangers apprécient les produits artisanaux présentés lors de l’événement. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – La Semaine du Vietnam en Thaïlande 2026, placée sous le thème "À la découverte de la beauté du Vietnam", a été inaugurée le 17 septembre au centre commercial CentralWorld, à Bangkok.

Organisé par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce en coordination avec Central Group et Central Retail, l’événement se poursuit jusqu’au 20 septembre et devrait attirer plus de 100 000 visiteurs. Il revêt une importance particulière à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (1976-2026).

Il s’agit de la huitième édition de la Semaine du Vietnam en Thaïlande à Bangkok. Cette année, l’événement met notamment à l’honneur cinq destinations vietnamiennes – Lao Cai, Hanoï, Da Nang, Hô Chi Minh-Ville et An Giang – ainsi que des produits à fort potentiel d’exportation.

L’un des temps forts de cette édition est la signature de protocoles d’accord entre Central Group et la Société par actions des paiements nationaux du Vietnam (NAPAS) et VietinBank, marquant le lancement d’un partenariat stratégique destiné à promouvoir les paiements transfrontaliers par QR code (VietQRGlobal) entre les deux pays. Cette coopération devrait faciliter les expériences d’achat et de voyage et contribuer au développement de l’économie numérique bilatérale.

Près de 60 entreprises vietnamiennes participent à l’exposition. Pour la première fois, certains produits locaux certifiés OCOP sont présentés en Thaïlande sous la marque "Viet Gems", créée par Central Retail pour regrouper des produits OCOP locaux, accompagner les entreprises dans la standardisation des emballages et améliorer la qualité, afin de faciliter leur accès direct au réseau de supermarchés thaïlandais.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Wallaya Chirathivat, présidente de Central Group, s’est félicitée des huit années de partenariat autour de l’événement. Elle a souligné que celui-ci constituait non seulement une vitrine pour les produits, mais aussi une plateforme favorisant des coopérations concrètes entre entreprises des deux pays, notamment grâce à des rencontres directes avec les équipes d’achat du groupe.

vnanet-ambassadeur.jpg
L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, s'exprime. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a estimé que la Semaine constituait une passerelle importante pour établir des liens économiques concrets, permettant de faire évoluer la coopération bilatérale d’un développement en volume vers une amélioration de la qualité et une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur.

En marge de l’événement, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et Central Retail ont organisé un séminaire consacré à la mise en relation de l’offre et de la demande entre entreprises vietnamiennes et thaïlandaises. Des producteurs vietnamiens y ont présenté directement leurs produits aux équipes d’achat de Central Retail dans plusieurs secteurs, notamment l’alimentation, l’hôtellerie-restauration et l’ameublement.

Selon Paul Le, vice-président chargé de la promotion commerciale de Central Retail au Vietnam, les entreprises vietnamiennes ont réalisé des progrès notables en matière de design, d’emballage et de développement de marques, leur permettant de mieux répondre aux exigences de la distribution moderne en Thaïlande et des grands marchés internationaux. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Semaine du Vietnam en Thaïlande #produits vietnamiens #distribution thaïlandaise
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, reçoit le 30 juillet à Hanoï, une délégation de Central Retail Vietnam conduite par son directeur général, Olivier Bernard R. Langlet. Photo: VNA

Hanoï encourage Central Retail Vietnam à poursuivre ses investissements dans les réseaux de distribution modernes

Les autorités de Hanoï ont salué la stratégie d’investissement à long terme de Central Retail Vietnam et exprimé leur souhait de voir le groupe poursuivre l’expansion de son réseau de distribution moderne dans la capitale, contribuant ainsi à la croissance économique locale, à la valorisation des produits vietnamiens et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.