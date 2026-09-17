Hô Chi Minh-Ville veut faire des ALE un moteur des exportations



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville développe un écosystème destiné à exploiter plus efficacement les accords de libre-échange (ALE) et à en faire un levier de croissance pour les entreprises. L’État y joue un rôle de facilitateur et de coordinateur, tout en favorisant la participation des services administratifs, des autorités locales, des associations professionnelles, des organismes d’appui aux entreprises et des acteurs intervenant tout au long des chaînes de valeur.



Selon un plan récemment publié par le Comité populaire municipal, la ville déploiera une série de mesures visant à renforcer la compétitivité des entreprises, à promouvoir des exportations durables, à élargir les débouchés et à favoriser une intégration plus poussée des entreprises locales dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales. Cette initiative vise également à contribuer à faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle régional du commerce, de la logistique et de l’intégration économique internationale.



À ce titre, la ville intégrera l’objectif d’aider les entreprises à tirer pleinement parti des ALE dans ses programmes de développement socio-économique, de promotion du commerce, de développement industriel, de logistique, de transformation numérique, de transition verte et de soutien aux entreprises.



Le Département municipal de l’Industrie et du Commerce coordonnera ses actions avec les services, agences et organisations compétents afin de mettre en place cet écosystème dédié à l’exploitation des ALE. Il procédera à l’examen, à la sélection et à la présentation des entreprises, coopératives, ménages entrepreneurs, associations professionnelles et organismes d’appui susceptibles d’y participer.



La ville renforcera par ailleurs les liens entre la production, la transformation, la logistique et la consommation au sein des chaînes de valeur correspondant à ses secteurs industriels à fort potentiel. Elle évaluera et sélectionnera les membres de l’écosystème susceptibles de bénéficier d’un soutien budgétaire conformément à la réglementation, dans le respect des principes de publicité, de transparence et d’efficacité, ainsi que des orientations de développement.



Conformément aux directives de Nguyen Loc Ha, vice-président du Comité populaire municipal, le secteur de l’Industrie et du Commerce mettra régulièrement à jour et fournira des informations et des données sur la production, les exportations et le niveau d’utilisation des ALE. Il recensera également les difficultés, les obstacles et les besoins de soutien des entreprises, coopératives et ménages entrepreneurs locaux.



Il collaborera avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour suivre, évaluer, inspecter et contrôler l’efficacité de l’écosystème, établir des rapports périodiques sur sa mise en œuvre et proposer, le cas échéant, des ajustements aux mécanismes et politiques concernés.



Le Département municipal de l’Industrie et du Commerce et le Centre de promotion du commerce et de l’investissement (ITPC), en collaboration avec l’organe de coordination de l’écosystème et les agences compétentes, organiseront des programmes de formation et de diffusion d’informations. Ils aideront les entreprises, coopératives et ménages entrepreneurs à mieux comprendre les engagements et les préférences tarifaires et commerciales découlant des ALE et à en tirer parti.



Ces organismes faciliteront également leur accès aux ressources nécessaires, aux outils de transformation numérique et aux solutions liées à la transition écologique, tout en renforçant leur compétitivité et leur participation aux chaînes de valeur destinées à l’exportation dans le cadre des ALE.



Pour accompagner les entreprises intégrant cet écosystème, la ville renforcera les services de conseil et de formation, facilitera l’accès aux marchés et aux réseaux logistiques et encouragera la transformation numérique ainsi que la transition écologique.



Des activités de promotion des exportations et de mise en relation avec les marchés étrangers seront également déployées, notamment à travers des rencontres interentreprises (B2B), des missions commerciales et des espaces d’exposition communs de Hô Chi Minh-Ville lors de salons et foires internationaux.



Les entreprises bénéficieront en outre d’un accompagnement pour appliquer les normes et exigences liées aux ALE, développer le commerce électronique transfrontalier et adopter des modèles de production plus verts et circulaires. -VNA