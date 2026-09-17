Économie

Le numérique propulse le "made in Vietnam" vers de nouveaux horizons

Loin de remplacer l'authenticité des produits artisanaux, le numérique met en lumière l'histoire des artisans et de leur terroir auprès d'un plus large public. En rapprochant directement les producteurs des consommateurs, la technologie permet à des produits de niche de s'affranchir des distances pour conquérir de nouveaux marchés.

La transformation numérique valorise les valeurs traditionnelles de l'artisanat en faisant rayonner l'histoire des artisans et de leur terroir auprès d'un plus large public. Photo: VNA
La transformation numérique valorise les valeurs traditionnelles de l'artisanat en faisant rayonner l'histoire des artisans et de leur terroir auprès d'un plus large public. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le commerce électronique ouvre de nouveaux canaux d’accès au marché pour les entreprises et coopératives vietnamiennes, en les aidant à promouvoir leurs marques, à rapprocher leurs produits des consommateurs, à renforcer leur compétitivité et à s’adapter aux nouvelles tendances de consommation.

À la coopérative de céramique Minh Tâm, située dans la commune de Phu Lang (province de Bac Ninh), les smartphones, Internet et les diffusions en direct sur les réseaux sociaux sont devenus de nouveaux outils de promotion commerciale.

Plutôt que de dépendre des visiteurs du village ou des circuits de distribution traditionnels, leurs produits en céramique sont présentés directement sur des plateformes numériques, leur permettant d’atteindre des milliers de spectateurs et de générer des commandes en temps réel lors des diffusions.

Selon Dang Thi Tâm, directrice de la coopérative, les diffusions en direct sur TikTok attirent non seulement de nombreux spectateurs, mais permettent également de faire découvrir le village de poterie de Phu Lang, ses valeurs culturelles et les histoires de ses artisans.

Les résultats des ventes en ligne ne se limitent pas aux commandes passées durant les diffusions. De nombreux clients continuent de prendre contact via Zalo, suivent les nouveaux produits et renouvellent leurs achats.

Cette expérience démontre que la transformation numérique ne se substitue pas aux valeurs traditionnelles des produits artisanaux, mais permet au contraire de faire connaître les histoires des produits, des localités et des artisans à un public plus large. Parallèlement, elle réduit la distance entre producteurs et consommateurs et offre aux produits disposant de marchés relativement restreints la possibilité d’atteindre des clients situés dans d’autres localités.

De nombreuses entreprises tirent également parti du commerce électronique en utilisant des sites Web, des applications, des logiciels de gestion des ventes, des systèmes de paiement électronique, des codes QR pour la traçabilité ainsi que des boutiques sur des plateformes numériques.

Trân Thi Vuong, directrice générale de la Compagnie par actions de transformation alimentaire Thach An (Thachanfood), a souligné que le commerce électronique est efficace pour promouvoir l’image de l’entreprise et ses marques, en permettant d’atteindre des clients situés dans différentes régions.

Les diffusions en direct ont cessé d’être un simple outil de promotion pour devenir progressivement un instrument de promotion commerciale reliant directement les produits, les vendeurs et les acheteurs.

Dans le cadre du programme «Vitalité des produits vietnamiens», organisé par le Département des marchés intérieurs relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce dans la rue Trang Tiên à Hanoi au début 2026, le modèle combinant exposition en présentiel et diffusions en direct a donné des résultats positifs en matière de promotion, de mise en relation et de commercialisation des produits vietnamiens.

Le programme aide les entreprises à se rapprocher des consommateurs grâce à des méthodes modernes tout en offrant à ces derniers la possibilité d’essayer directement les produits. Cette combinaison permet aux entreprises de présenter leurs produits, de recueillir des avis et d’ajuster leurs stratégies d’accès au marché.

Selon Trân Huu Linh, directeur du Département des marchés intérieurs, le programme vise à créer de nouveaux canaux de mise en relation entre les produits et les consommateurs via un modèle multicanal combinant achats, expériences en présentiel et plateformes numériques.

L’adoption de la diffusion en direct répond à la tendance des consommateurs à se tourner de plus en plus vers l’univers numérique, élargissant ainsi la portée du lien entre les produits locaux et le marché.

De la diffusion en direct à l’écosystème commercial multicanal, la transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les produits vietnamiens.

En conjuguant qualité des produits, technologie, narration de marque et confiance des consommateurs, les produits issus des villages de métiers, des coopératives et des entreprises du Vietnam se voient offrir davantage d’opportunités d’étendre leurs débouchés, tant sur le marché intérieur que dans le cadre de l’intégration internationale. – VNA

source
#commerce électronique #transformation numérique #marché des produits vietnamiens #le "made in Vietnam"
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Les produits vietnamiens accèdent progressivement aux marchés internationaux grâce aux plateformes de commerce électronique. Photo: VietnamPlus

Hanoi lance la consommation numérique et le soutien au commerce électronique

La ville ambitionne de compter 500 entités participantes d’ici 2028, d’intégrer 1.000 produits à des stands numériques ou à des sections connexes, et de garantir qu’au moins 80% d’entre eux disposent de systèmes de traçabilité ou d’identification. Par ailleurs, l’ensemble des entités participantes bénéficiera d’un accompagnement sur les obligations de transparence.

Participants à la conférence « Promouvoir le développement du commerce électronique dans l’industrie de la mode » à Hô Chi Minh-Ville. Photo fournie par les organisateurs

L’e-commerce, nouveau moteur de croissance pour la mode vietnamienne

L’industrie de la mode vietnamienne est sur le point d’entamer une nouvelle phase de croissance avec l’accélération de l’adoption du commerce électronique, même si les entreprises doivent surmonter les défis liés à l’image de marque, à la durabilité et à la transformation numérique pour saisir pleinement cette opportunité.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.