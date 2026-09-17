Économie

Dà Nang établit quatre zones d’espace aérien pour les aéronefs sans pilote

La ville de Dà Nang vient de franchir un cap dans la régulation de l'espace aérien en délimitant officiellement quatre zones spécifiques pour l'utilisation d'aéronefs sans pilote. Les quatre secteurs aériens ont été cartographiés en s'appuyant sur le système géodésique mondial WGS-84.

Photo d'illustration: Internet
Photo d'illustration: Internet

Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) a établi quatre zones aériennes pour les organisations, associations et clubs exploitant des aéronefs sans pilote, a annoncé mercredi 16 septembre le Bureau du Comité populaire municipal.

Cette mesure fait suite à la décision n°4167/QD-UBND récemment promulguée par le Comité populaire de la ville de Dà Nang.

Les zones ont été définies selon le système de coordonnées WGS-84. Tous les vols impliquant des aéronefs sans pilote et autres véhicules aériens, y compris les vols d’essai destinés au développement de l’économie spatiale à basse altitude, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes.

Les opérateurs sont tenus de respecter les conditions stipulées dans leurs autorisations de vol et d’assurer la sécurité et la sûreté, tant aériennes qu’au sol.

En vertu de cette décision, le Commandement militaire municipal se coordonnera avec le Département municipal de la sécurité publique ainsi qu’avec les organismes et localités concernés pour déterminer et publier les coordonnées détaillées des quatre zones sur le portail officiel de la ville.

Le commandement assurera également la gestion, la supervision et le contrôle des activités de vol, ainsi que la délivrance des autorisations y afférentes.

Dans des circonstances particulières liées à la défense nationale, à la sûreté ou à la sécurité publique, il pourra restreindre ou interdire temporairement les vols dans une ou plusieurs des zones désignées.

Le Département municipal de la sécurité publique sera chargé de l’immatriculation des aéronefs et de la coordination des inspections relatives à la sécurité de l’information et à la protection des secrets d’État.

Le Département municipal des sciences et des technologies fournira des avis sur les essais de livraison par drone et sur le développement de l’économie de l’espace à basse altitude.

D’autres services — notamment ceux chargés de la culture, des sports et du tourisme, de la construction, de l’industrie et du commerce, ainsi que de la santé — coordonneront la gestion des activités récréatives et sportives, examineront les autorisations d’utilisation de l’espace aérien, surveilleront le marché des équipements et veilleront à la sécurité des zones de décollage et d’atterrissage.

Les organisations, associations et clubs exploitant des aéronefs sans pilote doivent se conformer aux exigences relatives à la défense nationale, à la sécurité, à la sécurité aérienne, à l’ordre public et à l’intérêt général.

Ils sont tenus d’obtenir des autorisations de vol auprès des autorités compétentes, de respecter les conditions y afférentes et de suivre les directives des organismes spécialisés. Il incombe également aux opérateurs de garantir la sécurité aérienne et au sol durant tous les vols. – VNA

source
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