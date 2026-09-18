Économie

Les localités tissent des liens touristiques entre le Laos, le Vietnam et la Thaïlande

La visite de travail de la délégation de la province vietnamienne de Diên Biên dans la province lao de Bokeo ouvre de nouvelles perspectives pour le développement d’un tourisme durable dans les deux provinces ainsi que pour les liaisons touristiques entre le Laos, le Vietnam et la Thaïlande, tout en renforçant la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Lors de l’entretien entre les délégations de la province vietnamienne de Diên Biên et de la province lao de Bokeo. Photo : VNA
Lors de l’entretien entre les délégations de la province vietnamienne de Diên Biên et de la province lao de Bokeo. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – Une délégation de la province vietnamienne de Diên Biên (Nord-Ouest) s’est entretenue mercredi 16 septembre avec des responsables de la province lao de Bokeo (Nord) afin de concrétiser les accords de coopération bilatérale, en mettant l’accent sur l’élargissement des liens touristiques et le développement d’itinéraires transfrontaliers reliant le Laos, le Vietnam et la Thaïlande.

Les deux parties ont échangé des informations sur leur développement socio-économique, leurs atouts géographiques et leur potentiel touristique, ainsi que sur la gestion et la promotion des destinations. Elles ont partagé leurs expériences et discuté de mesures visant à améliorer la qualité des services et à développer des produits touristiques uniques reflétant les identités culturelles locales.

Khamseng Suliyavong, vice-président du comité administratif de la province de Bokeo, a souligné que ces entretiens marquaient une étape importante vers la concrétisation des accords de coopération entre les deux provinces.

Soulignant la situation stratégique de Bokeo au carrefour des frontières, le responsable a mis en avant son immense potentiel pour l’écotourisme et le commerce international. Il a noté qu’un partenariat renforcé avec Diên Biên aiderait les deux localités à optimiser leurs atouts et à développer des infrastructures de transport reliant le Laos, le Vietnam et la Thaïlande afin de faciliter les déplacements transfrontaliers.

Partageant l’avis du responsable lao, Cao Thi Tuyêt Lan, vice-présidente permanente du Conseil populaire de la province de Diên Biên, a affirmé que cette visite concrétisait la vision de Diên Biênvisant à élargir les liens touristiques internationaux avec les localités du Nord du Laos et de la Thaïlande.

Elle a exprimé sa conviction qu’un rapprochement entre les organismes de gestion et les entreprises touristiques favoriserait la création de circuits combinés, notamment des voyages transfrontaliers en caravanes de voitures et de motos individuelles le long de l’itinéraire Laos-Vietnam-Thaïlande.

Pour atteindre ces objectifs, les deux parties ont convenu d’établir une coopération directe et régulière entre le Département de la culture, des sports et du tourisme de Diên Biên et le Département de la culture et du tourisme de Bokeo. Ces deux services organiseront à tour de rôle des échanges, partageront leur expertise professionnelle et soutiendront des activités de promotion mutuelle.

Par ailleurs, les autorités de Diên Biên et de Bokeo se sont engagées à créer des conditions favorables pour permettre aux entreprises touristiques d’établir des liens, de réaliser des études de marché et de concevoir de nouveaux itinéraires. Elles étudieront également des mécanismes de coordination visant à simplifier les procédures d’entrée et de sortie pour les groupes de touristes, en particulier pour les convois de véhicules individuels.

La coopération en matière de communication sera également intensifiée grâce à un partage actif de données et à la promotion conjointe du patrimoine culturel, des sites pittoresques et des produits touristiques emblématiques de chaque localité, via les médias et lors d’événements régionaux majeurs.

À l’issue des entretiens, les deux délégations ont effectué des visites de terrain sur des sites touristiques et dans des établissements de services clés à Bokeo afin d’évaluer les infrastructures et les capacités d’accueil, jetant ainsi les bases d’une coopération concrète.

La visite de travail de la délégation de Diên Biên ouvre de nouvelles perspectives pour le développement d’un tourisme durable dans les deux provinces ainsi que pour les liaisons touristiques entre le Laos, le Vietnam et la Thaïlande, tout en renforçant davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos. – VNA

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#liens touristiques entre le Laos #le Vietnam et la Thaïlande
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