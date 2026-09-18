Économie

Un vol Hanoï-Londres pour tester les solutions vertes de Vietnam Airlines

Vietnam Airlines a testé plusieurs solutions visant à réduire les émissions sur un vol Hanoï-Londres, dans le cadre de « The Aviation Challenge » 2026 de SkyTeam.

Un avion de Vietnam Airlines. Photo: VNA
Un avion de Vietnam Airlines. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans un contexte où le secteur aérien est soumis à une pression croissante pour réduire ses émissions, Vietnam Airlines a récemment opéré un « vol d’essai durable » (Showcase Flight 2026) entre Hanoï et Londres (Royaume-Uni).

Effectué à bord d’un Boeing 787-9, ce vol s’inscrit dans le cadre de « The Aviation Challenge » (TAC) 2026 de l’alliance internationale de compagnies aériennes SkyTeam.

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions seront évaluées de manière indépendante par le Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR), permettant de mesurer concrètement les résultats des initiatives mises en œuvre.

Dinh Van Tuan, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a souligné que la transition verte de l’aviation ne peut se limiter à des engagements de long terme, mais doit se traduire par des données, des processus et des changements concrets dans les opérations. Avec ce vol Hanoï-Londres, la compagnie renforce sa participation aux initiatives de SkyTeam et du secteur aérien mondial en faveur de l’objectif de « zéro émission nette » d’ici 2050.

Vietnam Airlines et ses partenaires ont déployé plusieurs mesures, notamment des offres préférentielles pour les véhicules électriques Green SM permettant aux passagers de se rendre à l’aéroport, l’optimisation de la consommation de carburant, la réduction des émissions et l’adaptation des services à bord.

Selon l’Air Transport Action Group (ATAG), le transport aérien mondial a généré environ 882 millions de tonnes de CO₂ en 2023, soit 2,05 % des émissions anthropiques de CO₂. Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, les compagnies membres de l’Association du transport aérien international (IATA) misent notamment sur les carburants d’aviation durables (SAF), qui devraient représenter 65 % des réductions d’émissions nécessaires.

Au-delà de ce vol d’essai, Vietnam Airlines intègre progressivement des solutions durables dans ses opérations régulières. À partir du 18 septembre, la compagnie lancera « Lotus Green Choice », une fonctionnalité permettant aux passagers de choisir de ne pas prendre de repas à bord lors de leur enregistrement en ligne.

En 2025, Vietnam Airlines a économisé environ 25.500 tonnes de carburant grâce à l’optimisation des plans de vol et des routes aériennes, permettant ainsi de réduire les émissions de 83.525 tonnes d’équivalent CO₂. Les appareils de nouvelle génération représentent actuellement 52 % de la flotte, dont l’âge moyen est de 8,7 ans.

La compagnie a également utilisé 2.200 tonnes de SAF, réduisant de 5.600 tonnes ses émissions de CO₂ sur l’ensemble du cycle de vie. Le 27 mai 2024, Vietnam Airlines avait déjà effectué avec succès le vol VN660 de Singapour à Hanoï avec du SAF, devenant ainsi la première compagnie aérienne vietnamienne à utiliser ce carburant sur un vol commercial de passagers.

Dans les services à bord, 5,5 millions de sets de couverts en plastique ont été remplacés en 2025 par des couverts en bois certifié FSC sur les lignes internationales, permettant de réduire d’environ 40 tonnes les déchets plastiques difficilement dégradables.

Après avoir remporté deux prix au TAC 2025 et rejoint le système CO₂ Connect de l’IATA, Vietnam Airlines accueillera « The Aviation Challenge Connect Event » au Vietnam en janvier 2027. - VNA

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