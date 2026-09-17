FTSE Russell s’engage à accompagner le développement du marché des capitaux vietnamien

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 17 septembre à Hanoï, Fiona Bassett, directrice générale de FTSE Russell, ainsi qu’une délégation représentant des organisations d’investissement internationales en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre a salué le rôle joué par FTSE Russell dans le suivi et l’évaluation du marché boursier vietnamien, ainsi que son accompagnement de son développement vers davantage de transparence, d’efficacité et de conformité aux normes internationales. À partir du 21 septembre, le marché boursier vietnamien sera officiellement classé comme marché émergent secondaire selon la classification de FTSE Russell.

Présentant les principaux résultats économiques du Vietnam, le chef du gouvernement a indiqué que le PIB avait progressé de 8,18 % au premier semestre 2026, soit sa plus forte croissance depuis 15 ans. Le Vietnam vise une croissance à deux chiffres en 2026 et sur la période 2026-2030, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation.

Selon le Premier ministre, la réalisation de cet objectif nécessite d’importants besoins de financement, d’où la nécessité de développer un marché des capitaux plus profond et plus efficace afin de mobiliser les ressources du secteur privé, tant national qu’étranger, en complément des investissements publics et du crédit bancaire.

Le Vietnam a engagé de vastes réformes pour améliorer son environnement d’investissement et moderniser son marché boursier. Il a notamment adopté une stratégie de développement du marché boursier à l’horizon 2030 et approuvé un projet de réforme globale du marché financier à l’horizon 2045, visant à mieux équilibrer le marché des capitaux et le système de crédit et à améliorer la mobilisation et l’allocation des financements à moyen et long termes.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Les priorités pour les prochaines années portent notamment sur le perfectionnement du cadre juridique, la diversification des produits financiers, le développement des investisseurs institutionnels à long terme, l’accélération de la transformation numérique et de l’adoption des technologies, ainsi que la modernisation des infrastructures de négociation et de paiement du marché boursier, ainsi que le renforcement de la surveillance fondée sur les risques et des applications numériques.

Le Vietnam considère son reclassement comme le point de départ d’un nouveau cycle de développement du marché boursier. Il entend maintenir un dialogue régulier et transparent avec FTSE Russell et les acteurs du marché, accélérer la mise en place du mécanisme de contrepartie centrale (CCP), et promouvoir l’application des normes ESG et des principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE.

De son côté, Fiona Bassett a affirmé que FTSE Russell considérait le Vietnam comme une économie présentant une dynamique de croissance remarquable en Asie et comme un partenaire de long terme. Selon elle, le reclassement du marché vietnamien reflète les engagements et les efforts de réforme du pays ainsi que la confiance des investisseurs.

Elle a indiqué que l’augmentation du poids du Vietnam dans l’indice FTSE Emerging All Cap, de 0,329 % à 0,49 %, pourrait contribuer à attirer des flux de capitaux de plusieurs milliards de dollars vers le marché boursier vietnamien.

FTSE Russell s’engage à accompagner de manière globale le développement du marché des capitaux vietnamien, notamment en améliorant sa profondeur, sa liquidité et sa résilience, en renforçant la confiance des investisseurs internationaux, en modernisant les infrastructures, en développant les investisseurs institutionnels et en soutenant la mise en place de nouveaux produits et outils de gestion des risques. -VNA