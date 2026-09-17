Un expert voit dans la biotechnologie végétale un levier pour l’agriculture vietnamienne

Washington D.C. (VNA) – Le Vietnam dispose d’atouts considérables pour réaliser des percées dans le domaine de la biotechnologie végétale, à condition de valoriser efficacement ses riches ressources génétiques, de tirer parti des technologies de pointe et de renforcer les liens entre la recherche et les entreprises. C’est ce qu’a déclaré le Dr Quach Truyen, spécialiste de la biotechnologie végétale et fondateur de PlantEdits, entreprise américaine spécialisée dans les services de transformation végétale et d’édition génomique.



Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) aux États-Unis, l’expert a estimé que le Vietnam devrait notamment privilégier l’utilisation du Big Data, de l’intelligence artificielle (IA) et de la bio-informatique dans la recherche sur les ressources génétiques. Ces technologies permettraient de réduire considérablement le temps nécessaire à l’identification des gènes présentant un potentiel économique.

Cette orientation apparaît particulièrement pertinente pour le Vietnam, qui dispose d’une grande diversité de ressources génétiques végétales, notamment de nombreuses cultures caractéristiques, de plantes médicinales et de variétés susceptibles de présenter une résistance naturelle à des conditions environnementales défavorables.



Le Dr Quach Truyen a également souligné les perspectives offertes par les technologies d’édition génomique de précision, notamment CRISPR, dont les coûts d’utilisation continuent de diminuer.



Selon lui, la combinaison de nouvelles technologies et de ressources génétiques locales pourrait aider le Vietnam à développer des produits à forte valeur ajoutée en matière de propriété intellectuelle. Le pays pourrait se concentrer sur des cultures pour lesquelles il détient des avantages distinctifs - comme le riz aromatique, les fruits, les cultures industrielles et les plantes médicinales - tout en tirant parti de la diversité de ses conditions naturelles pour développer des variétés adaptées à la sécheresse, aux inondations et à la salinisation des sols.



L’expert a par ailleurs préconisé de renforcer les mécanismes visant à encourager les entreprises à investir dans la recherche et le développement, d’améliorer le transfert de technologies et les capacités de gestion de la propriété intellectuelle, et de poursuivre la numérisation du système de vulgarisation agricole. L’objectif serait notamment de mieux connecter les données recueillies sur le terrain aux instituts de recherche et aux entreprises.



Le scientifique a suggéré au Vietnam d'utiliser le Big Data pour identifier des ressources génétiques dotées de qualités précieuses, de propriétés médicinales ou de traits de résistance, puis d'appliquer des techniques génétiques de nouvelle génération pour améliorer précisément les caractéristiques souhaitées.



Une telle approche permettrait non seulement d’accroître la valeur ajoutée des produits agricoles, mais aussi de développer des variétés et des technologies adaptées aux conditions locales. Elle pourrait également ouvrir des perspectives de transfert de variétés et de technologies, ainsi que d’octroi de licences, vers des pays confrontés à des conditions climatiques similaires, a-t-il ajouté. Le Vietnam pourrait ainsi transformer la richesse de ses ressources génétiques et la diversité de ses conditions naturelles en avantages scientifiques et technologiques, contribuant à accroître la valeur ajoutée et la compétitivité de son secteur agricole.-VNA