Économie

Bac Ninh accueille la Foire de l’industrie et du commerce du Nord 2026

La Foire de l’industrie et du commerce du Nord - Bac Ninh 2026, au Centre culturel et de promotion du tourisme de Bac Ninh a inauguré le 16 septembre, au Centre culturel et de promotion du tourisme de Bac Ninh.

Lors de l'ouverture de la Foire de l’industrie et du commerce du Nord 2026. Photo : VNA
Lors de l'ouverture de la Foire de l’industrie et du commerce du Nord 2026. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Comité populaire de la province de Bac Ninh, a inauguré, mercredi soir, 16 septembre, la Foire de l’industrie et du commerce du Nord - Bac Ninh 2026, au Centre culturel et de promotion du tourisme de Bac Ninh. L’événement s’inscrit dans le cadre du Programme national de promotion commerciale 2026. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de autorités du Comité populaire provincial, de représentants de l’Association des agriculteurs du Vietnam et de l’Agence de promotion commerciale, ainsi que de représentants de différents services, localités, entreprises et coopératives.

La foire réunit plus de 200 entreprises et unités, réparties sur plus de 222 stands. Elle présente des produits industriels et commerciaux des provinces septentrionales, des produits OCOP (« One Commune, One Product » ou « Chaque commune, un produit »), des articles artisanaux typiques, ainsi que des produits touristiques et des spécialités gastronomiques régionales. Le directeur adjoint du Département provincial de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Van Phuong, a indiqué que la manifestation vise à aider les entreprises à promouvoir leurs produits, à élargir leurs marchés, à renforcer les liens entre l’offre et la demande et à valoriser le potentiel socio-économique de Bac Ninh. À travers les expositions et les conférences organisées dans le cadre de la foire, l’événement contribue à stimuler le marché intérieur, à soutenir la campagne « Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens » et à encourager le développement du commerce électronique.

Cet événement revêt une importance particulière alors que la résolution érigeant Bac Ninh en municipalité du ressort central entre en vigueur le 20 septembre. La province ambitionne de développer les hautes technologies, le commerce, les services et la logistique, tout en s'intégrant davantage aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le directeur adjoint de l’Agence de promotion commerciale, Hoang Minh Chiên, a souligné que cette foire régionale contribuait à affirmer le rôle de Bac Ninh dans la connectivité économique et logistique avec la région de la capitale. Il a souhaité que l’événement permette aux entreprises d’élargir leurs débouchés et d’améliorer leur efficacité commerciale. La foire se poursuit jusqu’au 22 septembre.-VNA

source
#Nouvelle ère #Foire #industrie #commerce #OCOP #articles artisanaux typiques
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.