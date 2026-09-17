Économie

Vietnam-Indonésie : élargissement de la coopération dans le cadre du partenariat stratégique intégral

Le Vietnam et l’Indonésie disposent d’un important potentiel de coopération dans les véhicules électriques, la transition énergétique, l’économie verte et numérique, l’agriculture de haute technologie, l’industrie halal, ainsi que la coopération maritime et la pêche durable, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le Vietnam et l’Indonésie disposent encore d’un important potentiel de coopération dans plusieurs domaines, notamment les véhicules électriques, la transition énergétique, l’économie verte et numérique, l’agriculture de haute technologie, l’industrie halal, ainsi que la coopération maritime et la pêche durable. Ces secteurs pourraient contribuer aux objectifs de transition verte des deux pays et à leur intégration plus approfondie dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

C’est ce qu’a affirmé l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong, lors de son discours prononcé à l’occasion de la cérémonie célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2026), organisée le 16 septembre.

L’ambassadeur Ta Van Thong a rappelé le 2 septembre 1945, date à laquelle le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh, à Hanoi. Il a souligné que les 81 années écoulées avaient été marquées à la fois par d’importants défis et par des réalisations majeures. D’un pays pauvre et sous-développé, le Vietnam est devenu une économie de grande taille, largement ouverte et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Il a également mis en avant les nouveaux moteurs de croissance fondés sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Évoquant les relations entre le Vietnam et l’Indonésie, le diplomate a estimé que les relations bilatérales se développent favorablement, sur la base d’une confiance politique et d’une coopération de plus en plus substantielle, notamment depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral en mars 2025.

Les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale, tout en développant leurs échanges dans l’agriculture, la pêche, l’éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples. Ils s’emploient également à renforcer la connectivité des transports et à développer les liaisons aériennes directes.

Sur le plan économique, l’ambassadeur a souligné que, forts des résultats obtenus, les deux pays s’étaient fixé pour objectif de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 18 milliards de dollars en 2028. Des projets d’investissement d’envergure, notamment l’usine de voitures électriques de VinFast à Subang et les projets du groupe Ciputra au Vietnam, devraient également générer des effets d’entraînement pour les industries auxiliaires et le commerce bilatéral.

L’ambassadeur Ta Van Thong a affirmé que le Vietnam gardait toujours en mémoire le soutien et l’aide apportés par le gouvernement et le peuple indonésiens durant la lutte pour l’indépendance ainsi que dans l’œuvre de développement national actuelle. Il a considéré ce soutien comme une base précieuse permettant aux deux pays de continuer à bâtir des relations d’amitié et de coopération au service de la paix et de la prospérité de leurs deux peuples.

De son côté, le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a souligné les nombreuses similitudes entre l’Indonésie et le Vietnam. Les deux pays sont des États d’Asie du Sud-Est ayant connu une histoire de lutte pour l’indépendance. Ils disposent de cultures riches et accordent tous deux une grande importance à l’autonomie, à la coopération et à la solidarité régionales.

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Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin. Photo: VNA

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère solennelle et chaleureuse. Les participants ont porté un toast à la prospérité croissante du Vietnam, au renforcement de l’amitié entre l’Indonésie et le Vietnam, ainsi qu’à la prospérité et au bonheur des peuples des deux pays. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Indonésie
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