Le vice-PM permanent Pham Gia Tuc propose quatre axes de coopération ASEAN-Chine

Pékin (VNA) – Le Vietnam accorde une grande importance à l’Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet sur les affaires et l’investissement Chine-ASEAN (CABIS), les soutient et est fier d’y contribuer activement, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc.



S’exprimant lors de l’ouverture de la 23e édition de la CAEXPO et du CABIS à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), jeudi 17 septembre, il a souligné que les relations entre l’ASEAN et la Chine s’étaient révélées être l’un des modèles de coopération les plus fructueux et les plus stables au cours des quatre dernières décennies. La Chine demeure l’un des principaux investisseurs étrangers directs dans une grande partie de l’ASEAN, a-t-il ajouté.



Dans le cadre plus large des relations entre l’ASEAN et la Chine, la coopération commerciale et en matière d’investissement entre le Vietnam et la Chine a insufflé une dynamique puissante et joué un rôle clé dans la connexion des marchés et des chaînes de production, tout en favorisant une coopération substantielle dans de nombreux domaines.



Le commerce bilatéral a atteint 216,1 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de plus de 35,2 % par rapport à l’année précédente. Les investissements chinois au Vietnam, répartis sur plus de 7.000 projets d’une valeur de près de 37 milliards de dollars, se classent au sixième rang parmi les 153 pays et territoires investissant dans le pays.



Le Vietnam souhaite continuer à contribuer à l’élargissement de l’espace de coopération entre l’ASEAN et la Chine en faveur d’une prospérité partagée, a affirmé le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc.



Il a souligné qu’au fil de leurs 23 éditions, la CAEXPO et le CABIS ont évolué, passant de simples salons de promotion commerciale à des plateformes clés reliant les marchés, les investissements, les technologies et les entreprises de l’ASEAN et de la Chine.



L’accent mis cette année sur la zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), l’intelligence artificielle, l’économie numérique, l’économie verte, la logistique et les chaînes d’approvisionnement reflète une évolution plus large de la coopération Chine-ASEAN, passant d’une simple connectivité des marchés à une mise en commun des capacités de développement, et du commerce traditionnel de marchandises vers le commerce numérique et les investissements de haute technologie.



Cette année, l’exposition accueille 120 entreprises vietnamiennes réparties sur plus de 200 stands présentant une gamme variée de produits ; une illustration concrète de la volonté du Vietnam de contribuer à bâtir un environnement pacifique, stable et mutuellement bénéfique pour la coopération entre l’ASEAN et la Chine, a-t-il déclaré.



À cette occasion, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a formulé quatre propositions de coopération. Premièrement, il a appelé à la mise en œuvre effective de l’ACFTA 3.0, avec des procédures simplifiées visant à faciliter les échanges et les investissements ainsi qu’à élargir davantage l’accès aux marchés de part et d’autre.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc visitant les stands des entreprises vietnamiennes participant à la 23e édition de la CAEXPO et du CABIS à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Photo : VNA

Deuxièmement, il a proposé de favoriser des échanges commerciaux et des investissements plus équilibrés et durables entre l’ASEAN et la Chine, tout en encourageant la coopération entre les entreprises chinoises et celles de l’ASEAN dans les domaines de l’agriculture verte, des énergies propres et d’autres secteurs émergents.



Troisièmement, il a préconisé un renforcement de la connectivité numérique et de l’innovation, les deux parties devant exploiter conjointement le potentiel de l’IA, du commerce électronique transfrontalier, des infrastructures numériques et de la logistique intelligente, tout en bâtissant un écosystème numérique régional innovant, sûr et inclusif.



Quatrièmement, il a appelé à renforcer la connectivité des infrastructures entre l’ASEAN et la Chine — par voie routière, ferroviaire, maritime et aérienne —, en particulier pour les liaisons de transport transfrontalières, la logistique et les corridors économiques, afin de mettre en place des chaînes d’approvisionnement régionales stables et très efficaces.



Placés cette année sous le thème «Partager les opportunités de la Zone de libre échange ASEAN-Chine 3.0, Construire ensemble un avenir meilleur», ces évenements mettent l’accent sur la mise en œuvre de la version 3.0 de l’Accord de libre-échange entre les deux parties et la promotion d’une croissance économique de haute qualité.



Ces événements devraient attirer plus de 2.200 entreprises chinoises et près de 1.000 entreprises de l’ASEAN, avec une cinquantaine d’activités économiques et commerciales au programme, notamment sur la connectivité des chaînes d’approvisionnement, la promotion des investissements et le dialogue entre entreprises.



La CAEXPO figure parmi les salons professionnels les plus importants de Chine et se tient chaque année à Nanning depuis 2004. Au fil de ses 23 éditions, la CAEXPO et le CABIS ont joué un rôle clé en favorisant les investissements, la coopération économique et le partenariat stratégique entre l’ASEAN et la Chine, s’imposant comme des événements majeurs de la région pour les milieux d’affaires. Des dirigeants du gouvernement vietnamien ont assisté à toutes les éditions de la CAEXPO.



Grâce à la CAEXPO, la coopération économique entre le Vietnam et la Chine s’étend progressivement au-delà du simple commerce de marchandises pour toucher des secteurs à plus forte valeur ajoutée, tout en renforçant les liens entre les chaînes d’approvisionnement, les chaînes de production et les investissements ; une tendance appelée à dynamiser davantage les relations économiques et commerciales bilatérales dans les années à venir. – VNA