Économie

Bac Ninh accélère la promotion de ses produits agricoles sur les plateformes numériques

Plus de 300 produits agricoles et produits OCOP de Bac Ninh et d’autres localités ont été présentés lors d’un livestream visant à promouvoir leur commercialisation sur les plateformes numériques.

Livestream de la province de Bac Ninh. Photo: VNA
Livestream de la province de Bac Ninh. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) – L’Association des agriculteurs de la province de Bac Ninh a organisé, dans la soirée du 16 septembre, un livestream destiné à présenter et à promouvoir plus de 300 produits agricoles et produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit) de Bac Ninh et d’autres localités, tout en favorisant leur commercialisation en ligne.

Les producteurs ont directement présenté leurs produits et fourni des informations sur les méthodes de production, les normes de qualité et les moyens de les identifier. Ils ont également pu échanger avec les consommateurs et proposer leurs produits à la vente en ligne.

Diffusé sur plusieurs plateformes, le programme a ainsi offert aux coopératives, aux producteurs et aux entreprises de nouveaux moyens de faire connaître et de commercialiser leurs produits.

Les plus de 300 produits présentés provenaient de Bac Ninh ainsi que de Hanoï, Hung Yen, Son La, Thai Nguyen et Phu Tho. L’offre comprenait notamment des spécialités alimentaires traditionnelles, des produits agricoles, des plantes médicinales, des produits OCOP et des articles artisanaux issus de différents villages de métiers. Parmi les produits phares figuraient notamment du riz gluant, du miel, des vermicelles de manioc, du litchi séché, du ginseng Nam Nui Danh et des céramiques de Phu Lang.

S’exprimant lors de l’événement, le président de l’Association des agriculteurs de Bac Ninh, Nguyen Hoang Trung, a indiqué que les agriculteurs locaux modernisaient progressivement leurs méthodes de production et de commercialisation, en recourant davantage aux sciences et aux technologies et en s’engageant dans la transformation numérique.

Dans les temps à venir, l’Association continuera d’encourager ses membres à développer une agriculture sûre, à améliorer la qualité de leurs produits et à renforcer leurs marques, tout en intégrant davantage les technologies dans la production et la commercialisation. Elle les accompagnera également dans l’amélioration des emballages et de l’étiquetage, la traçabilité des produits et le développement de la vente en ligne. -VNA

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