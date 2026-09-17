Société

Lao Cai : démantèlement d'un vaste réseau de cybercroquerie transfrontalière basé au Laos

La police de la province vietnamienne de Lao Cai, en coordination avec les forces de sécurité du Laos, a démantelé un réseau criminel opérant à Bokeo, arrêté 91 personnes et saisi 65 ordinateurs et 192 téléphones portables.

Le colonel Trần Quốc Huy, directeur adjoint de la Police de la province de Lao Cai, participe à l’interrogatoire du suspect impliqué dans le réseau. Photo: VNA
Le colonel Trần Quốc Huy, directeur adjoint de la Police de la province de Lao Cai, participe à l’interrogatoire du suspect impliqué dans le réseau. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - La police de la province de Lao Cai (Nord), en coordination avec le Département de la police criminelle, la représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos, la Direction générale de la police du ministère lao de la Sécurité publique, vient de démanteler à Bokeo un réseau criminel transnational opérant dans le cyberespace. Le groupe est impliqué dans l’utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques à des fins d’appropriation frauduleuse de biens.

La police de Lao Cai avait découvert ce réseau qui menait des activités frauduleuses transnationales sur Internet. Ses membres créaient notamment de faux comptes Facebook pour entrer en contact avec leurs victimes sur les réseaux sociaux, puis les incitaient à effectuer des missions consistant à passer des commandes en échange de commissions sur de faux sites Internet, avant de leur soutirer de l’argent.

Considérant qu’il s’agissait d’un vaste réseau d’escroquerie opérant à l’échelle transnationale, le directeur de la police de Lao Cai a ordonné la mise en place d’une opération spéciale et la mobilisation de forces en vue de son démantèlement. Il a également rendu compte aux dirigeants du ministère de la Sécurité publique afin de partager les informations et de coordonner l’opération avec la Direction générale de la police du ministère lao de la Sécurité publique, en vue d’arrêter les membres du réseau opérant à Bokeo.

Le 12 septembre 2026, le comité chargé de l’opération spéciale, en coordination avec la Direction générale de la police du ministère lao de la Sécurité publique, a lancé une opération contre le groupe criminel et arrêté 91 personnes, dont 64 citoyens vietnamiens et 27 ressortissants étrangers. Parmi ces derniers figuraient le chef du réseau ainsi que plusieurs de ses principaux membres. Les forces engagées ont également saisi 65 ordinateurs et 192 téléphones portables de différents types.

À la suite des arrestations, la Direction générale de la police du ministère lao de la Sécurité publique a remis aux agents de la police de Lao Cai les 64 ressortissants vietnamiens ainsi que les pièces à conviction liées à l’affaire, afin qu’ils soient traités conformément à la loi.

Les premiers éléments de l’enquête ont établi que, depuis le début de 2026 et jusqu’à leur arrestation, les membres de ce réseau avaient escroqué des milliers de victimes vietnamiennes, pour un montant estimé à plus de 1 500 milliards de dôngs.

La police de la province de Lao Cai poursuit l’enquête afin d’élucider pleinement l’affaire, de consolider les éléments de preuve et d’engager des poursuites contre les personnes impliquées, qui feront l’objet de mesures conformément à la loi. - VNA

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