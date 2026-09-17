Les étudiants vietnamiens s’invitent dans l'arène mondiale du Global HackAtom en Russie

Moscou (VNA) – Une équipe vietnamienne de six étudiants de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi (VNU) participe à la finale internationale du Global HackAtom 2026, qui se déroule du 11 au 17 septembre en Russie.



C’est la première fois que le Vietnam participe à cette importante compétition de technologies nucléaires et d’énergie atomique.



La finale se déroule à Iekaterinbourg dans le cadre du Festival international de la jeunesse 2026 et réunit les meilleures équipes qualifiées lors des épreuves nationales organisées dans des pays tels que le Brésil, la Turquie, la Serbie, l’Égypte, l’Afrique du Sud et l’Indonésie.



Le Vietnam a organisé sa première manche qualificative nationale à Hanoi, les 26 et 27 mars, afin de sélectionner les représentants pour la compétition internationale.



Hà Thi Thuy Linh, cheffe de l’équipe vietnamienne et responsable au Centre d’énergie nucléaire de l’Institut des sciences et technologies nucléaires, a déclaré que le Global HackAtom représentait une opportunité majeure pour les étudiants vietnamiens d’explorer les domaines de la science et de l’ingénierie nucléaires.



La compétition met les participants au défi de concevoir des solutions pratiques et innovantes à des problèmes concrets en un laps de temps de 15 à 20 heures. Cette année, l’événement réunit 17 équipes travaillant sur 17 épreuves différentes.



Ce concours offre aux étudiants vietnamiens l’opportunité de se mesurer directement à leurs homologues issus de grandes universités russes jouissant d’une longue tradition dans le domaine des sciences nucléaires, telles que l’Université polytechnique de Tomsk et l’Université nationale de recherche nucléaire MEPhI.



Le Global HackAtom est un marathon de l’innovation axé sur les technologies nucléaires et les applications de l’énergie atomique. Les participants doivent concevoir des solutions originales pour répondre à des défis dans des domaines variés, comme la médecine nucléaire, la gestion des ressources géologiques et les énergies vertes.



Les frais de déplacement et d’hébergement de l’équipe vietnamienne, ainsi que le coût des activités culturelles et académiques en Russie, sont pris en charge par Rosatom — la société publique russe de l’énergie nucléaire — et par le comité d’organisation.



La participation du Vietnam à la finale permet aux étudiants d’acquérir une expérience internationale précieuse et met en lumière le potentiel de la jeunesse vietnamienne dans les domaines des sciences et technologies de pointe, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable du pays. – VNA

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