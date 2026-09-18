Forte participation internationale à l’Exposition de défense du Vietnam 2026

Hanoï (VNA) – Le 17 septembre à Hanoï, l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam a tenu une réunion consacrée à l’organisation de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026 (Vietnam International Defence Expo), sous la présidence du général de corps d’armée Le Quang Dao, chef d’état-major général adjoint et président du comité d’organisation.



Selon le comité d’organisation, l’édition de cette année s’étendra sur une superficie d’environ 123.800 m², répartie en sept zones principales : espaces d’exposition en plein air et en intérieur, zone d’expériences de défense et de jeux militaires, espace de présentation des produits économiques et de défense ainsi que de la culture des trois régions du Vietnam, zone d’accueil des invités VIP, tribunes et espaces de spectacles, ainsi que des espaces communs.



L’industrie de la défense vietnamienne y présentera un éventail diversifié d’équipements et d’armements, dont de nombreux nouveaux produits par rapport aux éditions précédentes.



À ce jour, des invitations ont été adressées à des partenaires de 56 pays. Les ministères de la Défense du Laos et de la Chine ont été invités à exposer dans l’espace de présentation des produits économiques et de défense ainsi que de la culture des trois régions du Vietnam. Par ailleurs, une première session de formation a été organisée avec succès à l’intention de 145 officiers de liaison, interprètes et élèves-officiers mobilisés pour l’événement.



Le volet logistique est entièrement finalisé. Les structures de restauration pourront servir entre 5.000 et 7.000 repas par service, tandis que des voies de circulation garantiront le passage des véhicules de lutte contre l’incendie, des ambulances et des véhicules de ravitaillement. Le dispositif médical comprendra deux espaces extérieurs de réanimation et de soins d’urgence et un poste de secours à l’intérieur. En partenariat avec l’Académie de médecine militaire et l’Institut de médecine traditionnelle de l’Armée, un espace consacré à la médecine militaire, notamment à la médecine traditionnelle, sera également proposé aux visiteurs.



L’Exposition internationale de défense du Vietnam 2026 se tiendra du 10 au 13 décembre à l’aéroport de Gia Lam, à Hanoï. Début septembre 2026, 128 organismes et entreprises de 31 pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les États-Unis, le Japon, l’Inde, la République de Corée, la Turquie et la Chine, s’étaient inscrits pour y exposer leurs produits.



Cette exposition constitue l’une des activités importantes de la diplomatie de défense. Elle devrait contribuer à affirmer davantage la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale, à promouvoir la coopération dans le domaine de la défense et à favoriser le développement d’une industrie de la défense moderne et à double usage, répondant aux exigences de l’édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle situation. – VNA