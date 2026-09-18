Politique

Vietnam–États-Unis : les entrepreneurs de la diaspora au service des liens économiques

Forts de leur connaissance des deux pays, les entrepreneurs vietnamiens aux États-Unis peuvent servir de relais entre leurs milieux d’affaires et favoriser les échanges et les investissements bilatéraux.

Gary Thanh Nguyen, président du Club des entrepreneurs et des Vietnamiens patriotes de la région métropolitaine de Washington (DMV)
Gary Thanh Nguyen, président du Club des entrepreneurs et des Vietnamiens patriotes de la région métropolitaine de Washington (DMV)

Washington (VNA) - Grâce à leur bonne connaissance des réalités vietnamiennes et américaines, les entrepreneurs vietnamiens établis aux États-Unis peuvent servir de relais entre les entreprises des deux pays, en facilitant l’accès des entreprises vietnamiennes au marché américain et en faisant connaître aux investisseurs américains les opportunités offertes par le Vietnam.

C’est l’une des attentes exprimées par des entrepreneurs, intellectuels et experts vietnamiens aux États-Unis à l’approche du déplacement du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, aux États-Unis, où il participera au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et mènera plusieurs activités bilatérales.

Gary Thanh Nguyen, président du Club des entrepreneurs et des Vietnamiens patriotes de la région métropolitaine de Washington (DMV), a souligné l’importance de cette visite dans le contexte de l’adoption récente de la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger.

Selon lui, la communauté vietnamienne aux États-Unis compte de nombreux entrepreneurs, experts, scientifiques et jeunes intellectuels qui ont réussi. Ils constituent une importante ressource en matière de connaissances, de sciences et technologies, de gestion, de finance, d’investissement et de relations internationales.

Gary Thanh Nguyen a estimé que le déplacement du dirigeant vietnamien aux États-Unis pourrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, renforcer la confiance entre les milieux d’affaires des deux pays et ouvrir davantage de possibilités de coopération dans le commerce et l’investissement.

Les entrepreneurs vietnamiens aux États-Unis peuvent aider les entreprises vietnamiennes à mieux appréhender le marché américain, notamment les attentes des consommateurs, les normes techniques, la fiscalité, la législation et les réseaux de distribution. Dans l’autre sens, la diaspora peut faire connaître aux entreprises et investisseurs américains le potentiel, les ressources humaines et le climat des affaires du Vietnam.

Gary Thanh Nguyen a notamment souhaité renforcer la coopération dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que les technologies, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie, la logistique, l’éducation et la formation, la santé et l’innovation. L’objectif, a-t-il souligné, n’est pas seulement d’exporter les produits vietnamiens vers les États-Unis, mais aussi de développer les marques vietnamiennes et de renforcer la position des entreprises du pays dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a également souligné que les ressources de la diaspora ne se limitaient pas aux capitaux, mais englobaient aussi les connaissances, les technologies, l’expérience de gestion, les réseaux de relations et les informations sur les marchés.

Gary Thanh Nguyen a proposé de passer de contacts ponctuels, noués à l’occasion d’événements, à des échanges réguliers reposant sur des mécanismes concrets. Il a notamment préconisé la création d’un réseau d’entrepreneurs vietnamiens à travers les États-Unis, relié aux associations professionnelles et aux organismes vietnamiens de promotion commerciale.

Il a également proposé d’organiser régulièrement des rencontres entre entreprises vietnamiennes et entrepreneurs de la diaspora autour de questions pratiques, telles que les normes applicables aux produits, la fiscalité, la législation, la logistique, la distribution, le marketing et le développement des marques sur le marché américain.

Le Club des entrepreneurs et des Vietnamiens patriotes de la région DMV souhaite pour sa part poursuivre sa coopération avec les représentations vietnamiennes aux États-Unis afin d’aider les entreprises vietnamiennes à mieux comprendre le marché, la législation et la culture des affaires aux États-Unis, tout en encourageant les entrepreneurs, intellectuels et jeunes Vietnamiens à contribuer de manière concrète au développement de leur pays d’origine. - VNA

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