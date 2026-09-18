Politique

Vietnam-Laos : renforcer la coopération décentralisée

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Xekong (Laos) et président du Conseil populaire provincial, Bounlai Boutthi a reçu la délégation de la ville de Da Nang (Vietnam), conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire municipal, Nguyen Duc Dung le 16 septembre.

La séance de travail entre la délégation de la ville de Da Nang et la province de Xekong. Photo : VNA
La séance de travail entre la délégation de la ville de Da Nang et la province de Xekong. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Xekong, au Sud du Laos, la délégation de la ville de Da Nang (Vietnam), conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire municipal, Nguyen Duc Dung, a été reçue le 16 septembre après-midi, par le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de Xekong, Bounlai Boutthi.

Lors de la réception, le responsable de la province de Xekong a apprécié les relations de coopération et d'amitié traditionnelle spéciale entre le Laos et le Vietnam en général, ainsi qu'entre Xekong et Da Nang en particulier. Il a souligné que ces derniers temps, les deux localités avaient activement coopéré pour mettre en œuvre efficacement les contenus du protocole d'accord dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé, le commerce et l'investissement.

L'organisation du Parti, l’administration et la population de Da Nang ont apporté un soutien matériel et financier pour aider Xekong à développer ses infrastructures, à former des ressources humaines et à promouvoir son développement socio-économique.

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Nguyen Duc Dung, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Da Nang et président du Conseil populaire municipal, remet un don de 500 millions de dongs aux représentants de la province de Xekong. Photo : VNA

En vue d'une coopération à long terme, la province de Xekong a suggéré que la ville de Da Nang continue de soutenir la formation du personnel, de renforcer le travail de sensibilisation pour apporter des avantages concrets aux populations des zones frontalières, de coordonner la mise en œuvre de l'Accord sur le règlement de gestion des frontières, de créer des conditions favorables pour que les entreprises achètent des produits agricoles et d'élargir le partage d'expériences professionnelles dans divers domaines.

Pour sa part, le président du Conseil populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Duc Dung, a déclaré que cette visite visait à renforcer davantage les relations de coopération. Il a souligné la nécessité pour les deux parties de continuer à se coordonner pour bien exécuter les documents juridiques relatifs à la gestion et à la protection d'une frontière de paix, d'intensifier la communication sur la relation d'amitié spéciale Vietnam-Laos, tout en créant des groupes de travail conjoints pour effectuer des études sur le terrain dans le strict respect de la législation de chaque pays.

À cette occasion, le dirigeant de Da Nang a remis à la province de Xekong une aide de 700 millions de dongs pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles et organiser les activités commémorant les grandes fêtes des deux nations.

Durant son séjour à Xekong, la délégation de Da Nang s’est également rendue au domicile de Bonhon - Levietmuong, ancien dirigeant provincial, afin de lui témoigner sa profonde reconnaissance pour ses contributions au renforcement de l’amitié spéciale et de la coopération entre les deux localités. Le même après-midi, la délégation a visité le Centre de langue vietnamienne et l’Association des Vietnamiens de la province de Xekong.

Au Centre de langue vietnamienne, le directeur Kinoy Vongsettha a indiqué que l’établissement, relevant du Service provincial de l’Éducation et des Sports, avait été construit à partir de 2017 et mis en service en mai 2018 grâce au soutien financier de Da Nang. Il joue un rôle important dans l’enseignement du vietnamien aux cadres, aux étudiants se préparant à étudier au Vietnam et aux habitants intéressés par la langue vietnamienne. Nguyen Duc Dung a félicité le centre pour ses résultats et a souhaité une poursuite de la coopération pour élever la qualité de l'enseignement.

Enfin, lors de sa visite à l'Association des Vietnamiens de Xekong, fondée en 2005, le dirigeant de Da Nang s'est enquis des conditions de vie de la communauté des expatriés et a remis une enveloppe de 100 millions de dongs pour soutenir le fonctionnement de l'association.- VNA

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