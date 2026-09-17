Vietnam-États-Unis : de larges perspectives pour renforcer la coopération

New York (VNA) - À l’occasion de la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis à partir du 20 septembre, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), soulignant la portée de ce déplacement et les domaines présentant un fort potentiel de coopération entre les deux pays.

Selon l’ambassadeur, à l’occasion de sa participation à la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, aura plusieurs activités bilatérales importantes aux États-Unis. Il rencontrera notamment des responsables de l’administration et du Congrès américains, des entreprises, des investisseurs et des groupes technologiques de premier plan, ainsi que des intellectuels et personnalités d’origine vietnamienne et des amis américains. Il travaillera également avec des organisations engagées dans le règlement des conséquences de la guerre, notamment pour promouvoir la recherche et l’identification des soldats vietnamiens morts pendant la guerre.

Ce déplacement contribuera, outre la réaffirmation du rôle et des contributions responsables du Vietnam aux questions communes de la communauté internationale, à donner un nouvel élan et à définir des mesures concrètes pour approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis de manière substantielle et efficace, a-t-il estimé.

Dans le contexte actuel, marqué par les progrès rapides des sciences et technologies et par des évolutions complexes sur les plans politique, sécuritaire et économique, le renforcement de la coopération substantielle entre les deux pays revêt une importance non seulement pour leurs intérêts respectifs, mais aussi pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Concernant les domaines prioritaires, Nguyen Quoc Dung a indiqué que le partenariat stratégique global couvre un large éventail de secteurs, de la politique, de la diplomatie, de la sécurité et de la défense à l’économie, au commerce, à l’investissement, aux sciences et technologies, à l’éducation et aux échanges entre les peuples.

Dans la prochaine période, l’accent devrait être davantage mis sur les secteurs prioritaires pour le développement du Vietnam et correspondant aux atouts et aux besoins de coopération des États-Unis, notamment les technologies avancées, l’énergie propre et les chaînes d’approvisionnement résilientes.

Les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les centres de données, les services numériques avancés et la formation des ressources humaines. Ces domaines sont étroitement liés à l’objectif du Vietnam de porter la part de l’économie numérique à 30 % du PIB d’ici 2030.

Dans le domaine de l’énergie propre, le Vietnam doit accroître considérablement ses capacités énergétiques tout en poursuivant une croissance économique élevée et l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Cela ouvre d’importantes possibilités aux entreprises américaines dans les domaines des énergies renouvelables, du gaz naturel liquéfié, des réseaux électriques, du stockage de l’énergie et des solutions d’efficacité énergétique.

Les deux pays peuvent également construire des chaînes d’approvisionnement plus diversifiées et résilientes, en développant le commerce des produits technologiques avancés, les connexions logistiques et les liens entre investisseurs américains et entreprises vietnamiennes.

Évoquant les perspectives de coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’IA, les semi-conducteurs et la transformation numérique, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung les a jugées très importantes, compte tenu de la complémentarité entre les besoins de développement du Vietnam et les atouts des États-Unis.

Le Vietnam considère ces domaines comme des moteurs essentiels de la productivité, de la qualité de la croissance et de la compétitivité de son économie, tandis que les États-Unis disposent d’atouts de premier plan en matière de technologie, de recherche, de formation et d’innovation.

Le Vietnam joue par ailleurs un rôle important dans les chaînes d’approvisionnement électroniques mondiales, dispose d’un vaste réseau d’accords de libre-échange et d’une main-d’œuvre abondante et prête à apprendre les nouvelles technologies.

Enfin, l’ambassadeur a souligné le rôle de la communauté vietnamienne aux États-Unis, qu’il considère comme un "pont vivant" entre les deux pays. Il a estimé qu’il fallait créer davantage de conditions pour permettre notamment aux intellectuels, entrepreneurs et jeunes générations de contribuer aux projets de développement au Vietnam, à travers la recherche, la formation, le transfert de connaissances, l’innovation et l’investissement.

Ces contributions ne nécessitent pas forcément un retour durable au Vietnam. Elles peuvent passer par des projets de recherche, des réseaux de conseil, des formations en ligne ou des initiatives de mise en relation sectorielle et locale. L’ambassade continuera à écouter, soutenir et faciliter ces initiatives afin de renforcer la contribution de la communauté au développement du Vietnam et aux relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. -VNA