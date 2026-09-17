Trois jalons historiques réunis lors de la visite du roi et de la reine de Thaïlande au Vietnam

Hanoi (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et de son épouse, le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine de Thaïlande ont effectué une visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre 2026.

À cette occasion, Nguyên Manh Cuong, vice-ministre des Affaires étrangères, a accordé une interview à la presse sur les résultats de cette visite.

Selon lui, la visite revêt une importance particulièrement significative et historique dans les relations entre le Vietnam et la Thaïlande. Il s’agit de la première visite d’un roi de Thaïlande au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976. Elle intervient au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et après l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral en mai 2025.

« Il est rare que trois jalons de cette importance se réunissent lors d’une même visite », a-t-il souligné, estimant que cette convergence confère à l’événement une portée historique et ouvre une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. En 50 ans, les relations bilatérales ont réalisé des progrès considérables. La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, avec un commerce bilatéral de 22,1 milliards de dollars en 2025. Elle figure également parmi les dix principaux investisseurs étrangers au Vietnam, avec un capital enregistré de plus de 15 milliards de dollars.

En 2025, plus de 1,1 million de personnes des deux pays se sont rendues dans l’autre pays. Plus de 100.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement en Thaïlande, constituant un lien durable entre les deux peuples.

La visite témoigne également de l’importance particulière accordée au Vietnam par la famille royale, l’État et le peuple thaïlandais. Compte tenu du rôle particulier du Roi et de la famille royale dans la vie spirituelle, historique et culturelle de la Thaïlande, la visite revêt non seulement une portée dans les relations entre les deux États, mais contribue également de manière importante aux échanges et aux liens entre les deux peuples. La famille royale thaïlandaise a par ailleurs mené des projets apportant des contributions concrètes à l’éducation et au développement communautaire au Vietnam.

Au cours de leur visite, le roi de Thaïlande s’est entretenu avec le dirigeant Tô Lâm et a rencontré le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul faisait partie de la délégation et a accompagné le Roi et la Reine durant leur séjour.

En 2026, les deux pays ont ainsi échangé des visites de haut niveau dans les deux sens, après la visite en Thaïlande du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et de son épouse en mai dernier. Ces contacts au plus haut niveau, auxquels s’ajoute la présence du Premier ministre thaïlandais aux côtés du Roi, témoignent de l’importance que les deux parties accordent l’une à l’autre ainsi qu’aux relations bilatérales.

La dimension culturelle, religieuse et populaire de la visite a également retenu l’attention, avec notamment la visite du roi et de la reine à la pagode Quan Su à Hanoï et au Centre de langue et de culture thaïlandaises de l’Université de Hanoï.

Pour le vice-ministre Nguyen Manh Cuong, le principal fait marquant de la visite réside dans la convergence entre la confiance politique au plus haut niveau et les liens étroits entre les deux peuples.

Après la visite, l’enjeu sera de transformer les convergences de vues, la confiance et les sentiments positifs en programmes et projets de coopération concrets dont les populations des deux pays pourront bénéficier, a-t-il déclaré. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères travaillera en étroite coordination avec les ministères, secteurs, localités et organismes concernés des deux pays pour mettre en œuvre ces orientations.

Dans un premier temps, les deux parties accorderont la priorité à l’économie, avec l’objectif de porter rapidement le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, dans une direction plus équilibrée. Elles mettront également en œuvre efficacement l’initiative des « Trois connexions », portant sur la connexion des chaînes d’approvisionnement, la connexion des secteurs économiques, des localités et des entreprises, ainsi que la connexion des stratégies de croissance verte et durable des deux pays.

La coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples sera également renforcée. Les deux parties élargiront l’enseignement du vietnamien et du thaï, augmenteront la fréquence des liaisons aériennes directes et valoriseront les sites et ouvrages liés aux communautés, notamment la rue vietnamienne dans la province d’Udon Thani et les sites commémoratifs du Président Hô Chi Minh en Thaïlande.

Dans le cadre de l’ASEAN et des mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong, les deux pays continueront également à coordonner étroitement leurs efforts.

Le vice-ministre Nguyen Manh Cuong s’est dit convaincu que cette visite, conjuguée aux fondations établies au cours des 50 années de relations diplomatiques, permettra au partenariat entre le Vietnam et la Thaïlande d’entrer dans une nouvelle phase, plus large et plus profonde. Il a estimé qu’il s’agissait d’un souhait commun des peuples des deux pays et d’une contribution à la paix et à la coopération dans la région. -VNA

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