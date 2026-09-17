VTV détient les droits exclusifs de diffusion de l’ASIAD 20 au Vietnam

Hanoï (VNA) - La Télévision du Vietnam (VTV) a officiellement acquis les droits de diffusion des 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20), permettant au public vietnamien de suivre ce grand rendez-vous sportif continental sur ses chaînes et plateformes numériques.



Après la Coupe du monde 2026, l’ASIAD 20 figure parmi les grands événements sportifs internationaux diffusés par VTV en 2026.



VTV détient les droits exclusifs d’exploitation de l’ASIAD 20 sur le territoire vietnamien, couvrant la télévision en clair et payante (terrestre, satellite et câble), ainsi que la diffusion sur Internet, les appareils mobiles et la vidéo à la demande.



L’ASIAD 20 se déroulera du 19 septembre au 4 octobre 2026 à Aichi-Nagoya, au Japon, réunissant des dizaines de milliers d’athlètes, entraîneurs et responsables sportifs de 45 pays et territoires asiatiques. Plus grand événement sportif de la région, il réunira les meilleurs athlètes du continent dans 43 sports (71 disciplines) et 469 épreuves médaillées.



VTV retransmettra en direct les cérémonies d’ouverture et de clôture, commentera les compétitions et suivra l’ensemble du parcours de la délégation sportive vietnamienne à l’ASIAD 20.



Les compétitions devraient être diffusées chaque jour de 8h00 à 21h00, du 19 septembre au 4 octobre. Le calendrier détaillé, les résultats et les images des compétitions seront régulièrement mis à jour sur le site vtv.vn et les réseaux sociaux de VTV.



Les téléspectateurs pourront suivre l’ensemble des contenus consacrés à l’ASIAD 20 sur VTV6, VTV7 et l’application VTVgo. Les contenus disponibles en replay (VOD) et les flux en direct des épreuves se déroulant simultanément, le cas échéant, seront proposés en intégralité en priorité sur VTVgo. L’événement sera également relayé sur FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime et SCTV.



VTV mobilisera également des journalistes et des caméramans sur place, qui travailleront en coordination avec ses correspondants permanents au Japon pour suivre au plus près le parcours de la délégation sportive vietnamienne et rendre compte des performances, des temps forts et des histoires des athlètes vietnamiens, ainsi que de la culture et de l’organisation du pays hôte.



Les informations détaillées sur la programmation consacrée à l’ASIAD 20 seront régulièrement mises à jour sur les chaînes et plateformes numériques officielles de VTV. -VNA

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