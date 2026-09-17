La diplomatie populaire renforce l’amitié Vietnam-Philippines

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Union of Friendship Organizations - HUFO) a organisé, le 16 septembre, une cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (1976-2026), témoignant des liens d'amitié et de solidarité entre les habitants de Ho Chi Minh-Ville et le peuple philippin.



À cette occasion, la présidente de la HUFO, Ha Thanh, a souligné que depuis l'établissement des relations diplomatiques le 12 juillet 1976, les deux pays avaient développé une coopération de plus en plus étroite et substantielle.



Fondées sur la confiance, le respect mutuel et des intérêts communs, les relations bilatérales n'ont cessé de se développer, contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région.



Parallèlement aux relations entre les deux États, les échanges entre les peuples jouent un rôle essentiel dans le rapprochement entre Vietnamiens et Philippins. Les échanges culturels, éducatifs, universitaires et de jeunesse, ainsi que les activités associatives et communautaires, ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance et l'amitié entre les deux peuples.



Selon Ha Thanh, Ho Chi Minh-Ville, grand pôle économique et culturel du pays et ville ouverte sur l'international, accorde une grande importance au renforcement de ses relations d'amitié avec les pays de l'ASEAN, notamment les Philippines. La ville apprécie la présence et les contributions des représentations consulaires, des milieux d'affaires, des experts, des étudiants et des citoyens des pays de l'ASEAN qui y vivent, étudient et travaillent.



La HUFO a également salué le rôle de l'Association d'amitié Vietnam-Asie du Sud-Est de Ho Chi Minh-Ville dans l'organisation d'échanges entre les peuples, qui contribuent à renforcer de manière concrète les liens entre la ville et les pays de l'ASEAN.



S'exprimant lors de la cérémonie, Querobine D. Laccay, consule générale des Philippines à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et les Philippines avaient gagné en maturité et en solidité, portées par une confiance croissante.



Le Vietnam est devenu l'un des partenaires les plus proches de Manille en matière de coopération maritime, a-t-elle indiqué. Sur le plan économique, les échanges bilatéraux ont dépassé l'objectif de 10 milliards de dollars, le Vietnam étant actuellement le 11e partenaire commercial des Philippines.



Ho Chi Minh-Ville accueille non seulement de nombreux projets d'investissement de grandes entreprises philippines, mais aussi de nombreux professionnels philippins. Cette communauté contribue au dynamisme économique et au développement de la ville dans des domaines tels que l'éducation, la santé, les affaires et les industries créatives.



La consule générale a souligné la volonté des Philippines de promouvoir la diplomatie culturelle et la coopération touristique avec Ho Chi Minh-Ville, conformément à la Stratégie vietnamienne de diplomatie culturelle à l'horizon 2030 et à sa vision à l'horizon 2045.



La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, rythmée par des chants et des danses traditionnels interprétés par des artistes vietnamiens et philippins, ainsi que par une réception autour du thé mettant à l'honneur les thés vietnamiens. -VNA