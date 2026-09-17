Tourisme

Da Nang mise sur le tourisme MICE pour attirer davantage de visiteurs

À la mi-septembre 2026, Da Nang avait déjà accueilli plus de 60.000 visiteurs MICE et entend accélérer le développement de ce segment durant les derniers mois de l’année.

Un groupe de touristes philipins à Hôi An. Photo: VNA
Un groupe de touristes philipins à Hôi An. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - À la mi-septembre 2026, la ville de Da Nang (Centre) avait accompagné près de 200 groupes MICE (réunions, voyages de récompense, conférences et événements), représentant plus de 60.000 visiteurs. Parmi eux figuraient quelque 35.424 visiteurs internationaux répartis en 121 groupes et environ 24.620 visiteurs nationaux répartis en 78 groupes.

Pour 2026, la ville s’est fixé pour objectif d’accueillir et d’accompagner près de 93.000 visiteurs MICE, soit une hausse d’environ 12% par rapport à 2025. Le secteur touristique de Da Nang intensifie sa coopération avec les grands groupes, les entreprises et les organisateurs d’événements, tout en renouvelant ses actions de promotion afin de dynamiser le marché MICE au cours des derniers mois de l’année.

Afin d’élargir ce marché, le programme MICE de Da Nang pour 2026 permet l’accès aux mesures de soutien aux groupes nationaux d’au moins 70 personnes et aux groupes internationaux d’au moins 30 personnes. Par ailleurs, Da Nang prévoit pour la première fois de distinguer les entreprises MICE exemplaires et d’accorder des avantages spécifiques aux groupes qui reviennent dans la ville à partir de leur deuxième séjour.

Parallèlement à ces mesures, le secteur touristique mise sur une approche plus concrète : inviter les responsables qui participent au choix des destinations au sein des entreprises à découvrir Da Nang sur place avant d’élaborer des programmes destinés à leur personnel.

En septembre 2026, le Centre de promotion du tourisme de Da Nang a ainsi organisé, en collaboration avec de voyagistes, un voyage de découverte destiné aux représentants de grands groupes et entreprises de tout le pays. Au-delà des établissements d’hébergement, des salles de réunion et des capacités d’organisation, les participants ont pu découvrir l’offre de Da Nang en matière de séjours, de culture, de patrimoine, de gastronomie, d’arts et de loisirs.

Selon le Centre de promotion du tourisme de Da Nang, cette approche permet aux entreprises d’évaluer directement la qualité des services et l’adéquation de la destination à leurs besoins, ainsi que les possibilités d’y organiser des conférences, des voyages de récompense, des activités de team building et des séjours pour leurs salariés.

La directrice du Centre, Nguyen Thi Hong Tham, a indiqué que Da Nang continuerait à développer ses relations avec les grands groupes, les entreprises, les organisateurs d’événements et les voyagistes. La ville entend également proposer des produits MICE plus flexibles, adaptés aux besoins des différents groupes de visiteurs.

Da Nang considère le MICE comme un segment touristique à forte valeur ajoutée, associant hébergement, conférences, séjours de loisirs, gastronomie, shopping et découverte de la destination. En faisant découvrir aux entreprises toute la diversité de son offre touristique, la ville espère prolonger la durée des séjours, accroître les dépenses des visiteurs et attirer davantage de groupes de grande taille.

Le développement du MICE s’inscrit également dans les objectifs de croissance du tourisme de Da Nang. En 2026, la ville vise environ 19,1 millions de visiteurs, dont quelque 8,7 millions d’internationaux et 10,4 millions de nationaux. Les recettes de l’hébergement, de la restauration et des services touristiques devraient atteindre près de 70.000 milliards de dôngs. Le tourisme devrait ainsi continuer à jouer un rôle moteur dans l’économie locale et à contribuer au développement socio-économique durable de Da Nang dans les années à venir. -VNA

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