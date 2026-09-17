La diplomatie de haut niveau, pilier de la politique d'ouverture, d'indépendance et d’autonomie du Vietnam

Hanoï (VNA) - Lors d'un point de presse régulier donné jeudi après-midi du 17 septembre à Hanoï, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a répondu aux questions des journalistes concernant les activités diplomatiques de haut niveau menées ces derniers temps et les évolutions de la pensée diplomatique du Vietnam à l'heure actuelle.

Elle a déclaré qu'en mettant en œuvre la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les dirigeants du Parti et de l'État ont multiplié les activités diplomatiques de haut niveau, lesquelles revêtent une importance capitale tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Parallèlement, le Vietnam a accueilli récemment de nombreuses délégations de hauts dirigeants étrangers. Le déploiement réussi de ces activités constitue une concrétisation de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’ouverture, l’indépendance, l’autonomie, la résilience, ainsi que sur la paix, l’amitié, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, affirmant le Vietnam comme un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Selon la porte-parole, cette dynamique reflète également un renouveau de la pensée dans les activités diplomatiques. Ce changement est particulièrement visible dans le fait que le 14e Congrès national du Parti a identifié et rehaussé le rôle de pionnier ainsi que la mission cruciale et régulière de la diplomatie, permettant à celle-ci de servir de manière efficace et concrète les objectifs de développement et de protection de la Patrie. Les affaires étrangères et la coopération internationale doivent désormais générer des ressources et de l'énergie pour le développement national afin de bâtir la puissance du pays. En outre, la diplomatie manifeste clairement l'autonomie stratégique lors de chaque visite et à travers chaque résultat obtenu, tout en exigeant la transformation des accords et engagements en projets concrets, efficaces et mutuellement bénéfiques pour le Vietnam et ses partenaires.

S'inscrivant dans cette vision globale, le bilan de l'ensemble des activités diplomatiques récentes démontre que ce renouveau de la pensée ne se limite pas aux orientations théoriques mais s'applique également dans les faits et l'action. Après chaque activité diplomatique de haut niveau, il est essentiel que les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises vietnamiennes concrétisent les accords conclus en programmes, plans et projets spécifiques au service de leurs domaines d'activité respectifs et de leurs territoires.

Répondant à une question sur la visite d'État au Vietnam du roi et de la reine de Thaïlande, la porte-parole a souligné les particularités de cet événement pour les relations bilatérales ainsi que les orientations de développement de leurs relations dans les temps à venir.

Sur invitation du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et de son épouse, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine ont effectué une visite d'État du 14 au 16 septembre. Il s'agissait d'un événement d'une importance historique, marquant la première visite d'un souverain thaïlandais au Vietnam depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1976, à l’occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs liens diplomatiques et dans un contexte où les deux nations ont porté leurs liens au rang de Partenariat stratégique global en mai 2025.

Compte tenu du rôle singulier du roi et de la famille royale dans la vie spirituelle, historique et culturelle de la Thaïlande, cette visite dépasse le cadre de la diplomatie d'État pour revêtir une signification profonde dans les échanges et l'attachement entre les deux peuples, tout en illustrant la haute considération de la famille royale, de l'État et du peuple thaïlandais envers le Vietnam.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a conclu en soulignant que le message le plus important de cette visite est la consolidation de la confiance politique au plus haut niveau et la proximité entre les deux peuples. Elle a affirmé qu'avec ces sentiments d'amitié, ces perceptions communes profondes et cette confiance politique croissante, les deux pays agiront pour concrétiser des programmes et des projets au profit de leurs populations respectives, contribuant ainsi de manière concrète à la paix, à la stabilité et à la coopération pour le développement dans la région et dans le monde. -VNA

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