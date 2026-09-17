Politique

Les États-Unis saluent le dynamisme du Vietnam et l'essor des relations bilatérales

Des responsables américains ont salué les progrès réalisés par le Vietnam ainsi que le développement des relations entre les deux pays, soulignant notamment les avancées de leur partenariat stratégique intégral et les perspectives de coopération dans plusieurs domaines.

Des délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA
Des délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA

Washington (VNA) - La sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques, Allison Hooker, a qualifié le Vietnam de partenaire important des États-Unis en Asie du Sud-Est, lors de la cérémonie célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2026), organisée le 16 septembre au soir, heure locale, à Washington D.C. par l’ambassade du Vietnam.

Elle a souligné que les relations vietnamo-américaines constituaient un témoignage des efforts déployés pour favoriser la réconciliation, dépasser le passé et œuvrer ensemble à un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour les peuples des deux pays.

Elle a indiqué que les États-Unis et le Vietnam poursuivaient leur coordination dans de nombreux domaines importants, notamment la réparation des conséquences de la guerre, le déminage et le traitement des bombes et engins explosifs encore présents depuis la guerre, la coopération en matière de sécurité, le développement économique, l’éducation, les échanges culturels et les échanges entre les peuples.

Elle a également relevé le développement de la coopération bilatérale dans les domaines des technologies, de l’investissement et de l’aéronautique et de l’espace, tout en saluant les contributions de l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, à la promotion des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au niveau de partenariat stratégique intégral.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a souligné la portée historique de la Fête nationale du 2 septembre et les 81 années consacrées à la défense de l’indépendance et de la souveraineté, ainsi qu’à la construction et au développement du pays. D’un pays ayant subi de lourdes conséquences de la guerre et de la pauvreté, le Vietnam est devenu la 32e économie mondiale, avec un PIB supérieur à 500 milliards de dollars, et aborde avec confiance une nouvelle étape de développement et de modernisation, avec pour objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur en 2030 et un pays développé à revenu élevé en 2045.

L’ambassadeur a souligné que les 31 années écoulées depuis la normalisation des relations avaient constitué un parcours particulier, au cours duquel les deux anciens adversaires avaient surmonté leurs différences, œuvré à la réconciliation avec le passé, instauré la confiance et développé un partenariat fondé sur des intérêts communs. Le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis continue d’enregistrer des progrès substantiels dans ses dix piliers, avec un développement croissant de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, de la réparation des conséquences de la guerre, de l’éducation, de la culture, des échanges entre les peuples et des technologies de pointe.

Le diplomate a affirmé que ce partenariat stratégique intégral constituait un précieux acquis construit par plusieurs générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Il doit, selon lui, continuer à être préservé et consolidé dans une perspective à long terme, au service des intérêts des peuples des deux pays et en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Il a également affirmé que le Vietnam continuerait de jouer un rôle actif au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et d’être un partenaire responsable de la communauté internationale, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Le Vietnam souhaite par ailleurs accueillir à Phu Quoc les dirigeants des économies membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à l’occasion de l’Année de l’APEC 2027.

De son côté, le sénateur Steve Daines a salué les progrès importants enregistrés par les relations vietnamo-américaines au cours de plus de trois décennies. Évoquant les impressions qu’il avait gardées de sa visite au Vietnam en 2025, il a souligné l’important potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans le commerce, l’investissement, les technologies et l’intelligence artificielle. Il s’est dit confiant dans l’avenir de développement et de prospérité du Vietnam et a réaffirmé son engagement à continuer de promouvoir l’amitié et la coopération entre les deux pays.

Le représentant Seth Moulton a, pour sa part, exprimé son profond attachement au Vietnam et à son peuple après plusieurs visites dans le pays. Ancien militaire américain, il a salué la résilience, l’esprit de réconciliation et la générosité du peuple vietnamien qui a su dépasser le passé de guerre pour bâtir des relations d’amitié avec les États-Unis. Il a reconnu le rôle des anciens combattants et des dirigeants du Congrès américain, notamment les sénateurs John McCain et John Kerry, dans le processus de réconciliation et de développement des relations bilatérales.

Seth Moulton a affirmé que le Vietnam et les États-Unis étaient aujourd’hui amis et partenaires et coopéraient pour construire un avenir plus sûr et plus prospère, à travers le commerce, les échanges éducatifs et culturels, ainsi que le maintien d’une région indo-pacifique libre et ouverte.

Le représentant Abraham Hamadeh a salué le développement rapide des relations vietnamo-américaines, notamment dans les domaines économique, commercial, diplomatique et culturel, ainsi que dans les échanges entre les peuples.

Il a évoqué les activités de rapprochement entre le Vietnam et l’État de l’Arizona, notamment la coopération entre l’Université d’État de l’Arizona et l’Université VinUni, et exprimé le souhait de poursuivre la coopération entre les collectivités locales, les établissements d’enseignement et les peuples des deux pays.

À cette occasion, Abraham Hamadeh a remis à l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung un document de reconnaissance inscrit au Congressional Record de la Chambre des représentants des États-Unis, à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et de la fin de son mandat aux États-Unis. Ce document souligne les contributions de l’ambassadeur au renforcement des relations vietnamo-américaines, à l’élargissement des liens entre les organismes gouvernementaux, le Congrès, les milieux universitaires et les entreprises des deux pays, ainsi qu’à la promotion de la coopération pour réparer les conséquences de la guerre, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Le programme artistique a contribué à mettre en valeur l’identité culturelle et la gastronomie du Vietnam, tout en créant une atmosphère chaleureuse et conviviale lors de la cérémonie. Celle-ci s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, amicale et chaleureuse, témoignant de l’attention et de l’affection des amis américains et internationaux ainsi que de la communauté vietnamienne aux États-Unis envers le Vietnam. Elle a également confirmé la confiance dans le développement positif et durable du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis. - VNA

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