Hanoï doit être à l’avant-garde dans la constitution d’un corps de cadres de qualité

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, chef du Groupe d’inspection et de supervision n°218 du Bureau politique, a présidé, le 17 septembre à Hanoï, une conférence consacrée à l’examen du projet de rapport sur les résultats de l’inspection et de la supervision menées en 2026 auprès de la permanence du Comité du Parti de Hanoï (3e phase).

La conférence a réuni notamment Tran Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et chef de la délégation de députés de la ville, ainsi que des membres du Comité central du Parti, des membres du Groupe d’inspection et de supervision, de la permanence du Comité du Parti municipal et des responsables des services et secteurs de la capitale.

Le projet de rapport porte principalement sur la direction et la concrétisation des orientations et réglementations centrales en matière de travail des cadres ; les résultats de la mise en œuvre des tâches dans ce domaine ; et la supervision de l’application des conclusions des première et deuxième phases d’inspection et de supervision de 2026, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Comité central et du Bureau politique depuis le début de 2025.

Après avoir écouté les discussions, le dirigeant To Lam a salué les résultats obtenus par la permanence du Comité du Parti de Hanoï dans le travail des cadres. La ville a progressivement perfectionné les règles relatives à la décentralisation, à la gestion, aux critères de fonction, à l’évaluation, à la planification, à la formation et aux politiques en faveur des cadres. Le déploiement du personnel dans les 126 communes et quartiers a également été mené à bien, permettant au dispositif administratif de fonctionner de manière globalement continue.

Il a toutefois demandé de remédier sérieusement aux insuffisances constatées. Hanoï, centre politique et administratif national et grand centre culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays, doit être à l’avant-garde dans la constitution d’un corps de cadres répondant aux exigences d’une nouvelle phase de développement.

Selon lui, les cadres de la capitale doivent faire preuve de fermeté politique, d’intégrité, de dévouement au service de la population, de discipline et de capacité d’action, tout en possédant une vision stratégique et des compétences de gouvernance moderne. Les exigences doivent être adaptées aux différents niveaux et domaines, notamment dans la planification, les transports, l’environnement, les sciences et technologies, les finances, le droit, la culture et la gouvernance urbaine.

Vu Dang Dinh, membre du Comité permanent et chef de la Commission de l’organisation du Comité du Parti de Hanoï, prend la parole. Photo: VNA

Il a demandé de revoir et de corriger rapidement les insuffisances après la réorganisation, de perfectionner les postes, les référentiels de compétences et les mécanismes de décentralisation, ainsi que de réformer l’évaluation des cadres. Il a également insisté sur la formation, la planification des ressources humaines, la rotation des cadres, l’attraction des talents, la gestion fondée sur les données et le renforcement du contrôle du pouvoir.

Il a enfin demandé que les conclusions des trois phases d’inspection soient intégrées dans un plan d’action unifié, avec des responsabilités, délais et résultats attendus clairement définis. Les résultats de l’inspection devront se traduire concrètement par une amélioration de la qualité des cadres et de l’efficacité du fonctionnement de l’appareil administratif, au bénéfice de la population et des entreprises.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, a affirmé que la permanence et le Comité du Parti municipal prendraient pleinement en compte les directives du dirigeant To Lam et s’engageraient à les mettre en œuvre de manière sérieuse, résolue et efficace. -VNA