Le dirigeant To Lam appelle à "parler moins, agir davantage" dans la lutte anticorruption

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a présidé le 17 septembre au siège du Comité central du Parti une réunion du Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, consacrée à l’examen des résultats de la mise en œuvre de son programme de travail pour 2026 et de ses conclusions.

La réunion a constaté que, depuis la 30e session du Comité, tenue le 18 juin 2026, les comités du Parti, les organisations du Parti et les organismes compétents avaient sérieusement mis en œuvre les tâches qui leur avaient été confiées et obtenu des résultats positifs.

Le Comité de pilotage a notamment contribué à conseiller le Comité central du Parti, le Bureau politique, le Secrétariat, l’Assemblée nationale et le gouvernement dans la modification et la promulgation de nombreux textes visant à concrétiser les orientations en matière de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Les ministères, secteurs et localités ont accéléré l’examen et le traitement des ouvrages et projets en retard ou bloqués depuis longtemps, ainsi que des biens immobiliers et terrains excédentaires après la réorganisation de l’appareil administratif. Les autorités ont également renforcé le contrôle du pouvoir et la surveillance de la mise en œuvre des règlements du Bureau politique.

Depuis la 30e session, le Comité de pilotage a suivi et dirigé le traitement de 20 affaires pénales et de six dossiers. Les inspections ont permis de relever de nombreuses violations, de proposer la récupération de 331,6 milliards de dôngs et de 176 hectares de terres, ainsi que des mesures administratives à l’encontre de 1 577 collectifs et 2 485 individus. Trente-huit dossiers présentant des signes d’infraction pénale ont été transmis aux organes d’enquête.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Concluant la réunion, le dirigeant To Lam a souligné que l’élaboration et le perfectionnement du cadre institutionnel avaient été accélérés, parallèlement au renforcement du contrôle du pouvoir, de la surveillance préventive et de l’application des sciences et technologies et de la transformation numérique. La prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines doivent être associées au traitement concret des ouvrages, projets et biens, à la mobilisation des ressources et à la détermination des responsabilités.

Il a toutefois relevé que les résultats demeuraient inégaux et que certaines insuffisances devaient être corrigées rapidement. Il a appelé à distinguer les difficultés d’ordre juridique des retards dus à la coordination, aux capacités d’exécution, à la discipline ou à l’évitement des responsabilités.

D’ici à la fin de 2026, il a proposé d’achever l’examen global et la réforme du cadre juridique, de régler définitivement les projets en suspens et les biens immobiliers excédentaires, et de renforcer le contrôle du pouvoir à partir des données ainsi que la prévention en amont. Le secrétaire général du Parti et président de la République a demandé d’achever, conformément au plan, le traitement des affaires suivies et dirigées par le Comité ; et d’identifier et de traiter de manière proactive les violations dans les domaines nouveaux, essentiels et stratégiques.

Il a insisté sur la nécessité pour le Comité de pilotage de respecter le principe de "parler moins, agir davantage" et "aller jusqu’au bout" : toute question clairement établie doit être traitée immédiatement, tandis que les difficultés doivent être signalées à l’autorité compétente sans esquiver les responsabilités. Les résultats doivent se mesurer aux violations corrigées, aux biens récupérés, aux ressources débloquées, à la réduction des tracasseries administratives et au renforcement de la confiance de la population.

Lors de la réunion, le Comité a également décidé de mettre fin au suivi de cinq affaires et d’ajouter une affaire de contrebande, de violations des règles comptables ayant causé de graves conséquences et de corruption, survenues au sein de la société par actions d’investissement médical Viet My et d’organismes concernés, à la liste des affaires suivies et dirigées. -VNA