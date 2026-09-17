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Vietnam-Chine : impulser les échanges et la coopération entre les organisations de femmes

La collaboration entre l'Union des femmes du Vietnam et la Fédération des femmes de Chine s'est considérablement élargie ces derniers temps, tant au niveau central que local, notamment entre les organisations féminines des provinces frontalières.

Séance de travail entre la délégation vietnamienne et la Fédération des femmes de Chine. Photo: VNA
Séance de travail entre la délégation vietnamienne et la Fédération des femmes de Chine. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Chine, la vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et présidente de l'Union des femmes du Vietnam, Le Thi Thuy, a effectué le 17 septembre à Pékin une visite de courtoisie à la présidente de la Fédération des femmes de Chine, Shen Yiqin.

Lors de cette rencontre, la présidente de l'Union des femmes du Vietnam a souligné l'importance particulière de ce déplacement qui constitue sa première mission à l'étranger depuis sa prise de fonction.

Elle a hautement apprécié les succès remarquables de la Chine dans la garantie des droits et des intérêts légitimes des femmes, ainsi que dans la promotion de l'égalité des sexes et du développement intégral des femmes, exprimant son souhait d'étudier et de s'inspirer des expériences et des méthodes de travail chinoises dans ces domaines.

Soulignant la proximité géographique et la longue tradition d'amitié entre le Vietnam et la Chine, elle a affirmé que les échanges entre les peuples et la coopération entre les organisations de femmes jouaient un rôle crucial dans la consolidation des fondements sociaux des relations bilatérales. Elle s'est félicitée du fait que la collaboration entre l'Union des femmes du Vietnam et la Fédération des femmes de Chine s'est considérablement élargie ces derniers temps, tant au niveau central que local, notamment entre les organisations féminines des provinces frontalières.

Concernant les orientations pour la période à venir, Le Thi Thuy a proposé que les deux organisations poursuivent leurs efforts d’innovation et diversifient leurs formes de coopération, renforcent les liens entre leurs organisations locales, notamment dans les provinces frontalières, et élargissent les échanges entre jeunes femmes, intellectuelles et entrepreneures. Elle a également proposé que les deux parties poursuivent leurs discussions en vue de la signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération et intensifient le partage d’expériences dans les domaines du soutien aux femmes dans le développement économique, de l’entrepreneuriat, de l’innovation, de la transformation numérique, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques relatives aux femmes et à la famille.

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La présidente de l'Union des femmes du Vietnam, Le Thi Thuy (gauche), et la présidente de la Fédération des femmes de Chine, Shen Yiqin. Photo: VNA

De son côté, Shen Yiqin, a salué l'excellence des relations entre les deux pays et leurs organisations féminines respectives. Elle a exprimé son accord pour promouvoir la coopération en faveur des femmes et des enfants dans les zones en difficulté et les régions frontalières, tout en intensifiant les partenariats dans les domaines de la technologie, de l'économie numérique, du commerce, de l'économie verte, de la formation des ressources humaines et de la protection des droits des femmes.

Auparavant, le 16 septembre, la présidente de l’Union des femmes du Vietnam, Le Thi Thuy, a rencontré Sun Haiyan, vice-ministre du Département international du Comité central du Parti communiste chinois. Les deux parties ont échangé sur la diplomatie populaire et le rôle des organisations féminines dans la consolidation de l’amitié Vietnam-Chine. Le Thi Thuy a proposé de renforcer les liens entre les échanges féminins et les autres canaux de diplomatie populaire, d’élargir les échanges entre jeunes femmes, intellectuelles et entrepreneures, et de promouvoir la coopération entre les organisations féminines locales, notamment dans les provinces frontalières.

Sun Haiyan a, pour sa part, souligné le vaste potentiel des activités conjointes à venir, estimant que le travail en faveur des femmes ne doit plus se limiter au cadre domestique mais s'ouvrir sur une vision globale pour contribuer au mouvement féminin mondial. Elle a formulé l'espoir que les deux parties renforceraient leur coordination pour la défense des intérêts des femmes et la multiplication des échanges bilatéraux. -VNA​

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