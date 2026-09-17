Économie

L'Audit d'État du Vietnam intensifie ses activités de coopération internationale

Lors de l'ouverture du séminaire international, les délégués ont salué les avancées de l'Audit d'État du Kazakhstan en matière de surveillance des finances publiques et de transformation numérique, tout en soulignant l'impératif pour les organes de contrôle d'innover face aux mutations technologiques tout en préservant leur indépendance et leur jugement professionnel.

La délégation de l’Audit d’État du Vietnam et la délégation du Comité de contrôle d'État de Biélorussie. Photo: VNA
La délégation de l’Audit d’État du Vietnam et la délégation du Comité de contrôle d'État de Biélorussie. Photo: VNA

Astana (VNA) - À l’invitation du président de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) et du président de l’Audit d’État du Kazakhstan, une délégation de l’Audit d’État du Vietnam, conduite par la vice-auditrice générale Ha Thi My Dung, a participé, les 16 et 17 septembre à Astana, au séminaire international intitulé "L’audit d’État à l’avenir : innovation, transformation numérique et développement durable", et mené plusieurs autres activités dans la capitale kazakhe.

Ce séminaire a réuni des dirigeants et représentants d’institutions supérieures de contrôle (ISC), ainsi que des représentants de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), de l’Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d’Amérique latine et des Caraïbes (OLACEFS) et de l’Initiative de développement de l’INTOSAI (IDI), aux côtés d’experts et de chercheurs. Des représentants de la Banque mondiale (BM), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque asiatique de développement (BAD) et du Fonds monétaire international (FMI) ont également participé au séminaire.

Lors de l'ouverture, les délégués ont salué les avancées de l'Audit d'État du Kazakhstan en matière de surveillance des finances publiques et de transformation numérique, tout en soulignant l'impératif pour les organes de contrôle d'innover face aux mutations technologiques tout en préservant leur indépendance et leur jugement professionnel.

Les sessions techniques du séminaire ont été consacrées aux enjeux de l'intelligence artificielle (IA), des mégadonnées (Big Data), de l'analyse numérique et de la participation citoyenne à l'audit. Les interventions ont porté notamment sur le choix de technologies adaptées aux besoins de l’audit, la garantie de la qualité des données et le maintien d’une supervision humaine.

En marge de cet événement, la délégation vietnamienne a tenu une séance de travail bilatérale avec la délégation du Comité de contrôle d'État de Biélorussie, conduite par son premier vice-président, Dmitry Basko. Les deux parties ont échangé sur les résultats de leur coopération ces dernières années, les orientations visant à renforcer cette coopération dans les temps à venir, ainsi que les préparatifs de la visite de travail prévue en novembre 2026 en Biélorussie de l’Auditeur général Nguyen Huu Nghia.

Lors de la rencontre, elles ont affirmé que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Biélorussie constituait un fondement important pour continuer à consolider et à développer la coopération entre les deux institutions supérieures de contrôle. Près de 20 ans après l’établissement de leur coopération, l’Audit d’État du Vietnam et le Comité de contrôle de l’État de Biélorussie ont maintenu des liens étroits à travers des échanges de haut niveau, le partage d’expériences professionnelles, notamment des activités de formation dans le cadre des programmes de l’IDI.

La partie vietnamienne a proposé au Comité de contrôle de l’État de Biélorussie de partager son expérience en matière d’élaboration de stratégies de développement, de perfectionnement du cadre institutionnel et de définition de priorités à long terme, afin d’améliorer l’efficacité et l’adaptabilité de l’organisation face aux nouveaux défis. Elle souhaite également échanger sur la réforme de la législation relative à l’audit d’État et sur l’application des mégadonnées (Big Data), de l’IA et des technologies numériques dans les activités d’audit, domaines qu’elle étudie dans le cadre du perfectionnement de son organisation, de ses méthodes et de ses outils d’audit.

De son côté, Dmitry Basko a présenté les orientations futures du Comité de contrôle d'État de Biélorussie, axées sur l'amélioration de l’efficacité du contrôle des ressources publiques, la prévention des irrégularités et la réduction de la charge des contrôles pour les acteurs économiques ; le renforcement du contrôle de l’utilisation du budget et des biens de l’État ; la détection des problèmes systémiques ; la garantie de la sécurité économique et la lutte contre les infractions financières ; et l'application des technologies numériques et émergentes à l’audit.

À cette occasion, la vice-auditrice générale Ha Thi My Dung a transmis une invitation au président du Comité de contrôle d'État de Biélorussie pour assister au séminaire international que le Vietnam organisera à Hanoï en octobre 2026.

Le même jour, la délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie marquant le 30e anniversaire de l'Audit d'État du Kazakhstan avant de poursuivre son programme par une participation active à la réunion du conseil d'administration de l'ASOSAI. -VNA

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