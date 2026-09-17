Le Vietnam s'engage avec la Chine et l'ASEAN pour un avenir de l'IA sûr et responsable

Pékin (VNA) -La table ronde ministérielle Chine-ASEAN sur l’intelligence artificielle (IA) 2026 s’est tenue le 17 septembre à Nanning, en Chine, réunissant de hauts responsables des organismes chargés de la gouvernance de l’IA, des représentants d’entreprises technologiques de premier plan, ainsi que des instituts de recherche et des institutions financières de Chine et des pays de l’ASEAN.

Placé sous le thème "Coopération pour la gouvernance de l’IA, créer ensemble un avenir sûr", cet événement a permis aux délégués d'approfondir les discussions sur la construction d'un consensus sur la sécurité et l'éthique de l'IA, la gestion de la coopération régionale, la réglementation et la prévention des risques, et la coopération industrielle ; la recherche conjointe sur les règles éthiques et la gouvernance de la sécurité de l'IA dans la région Chine-ASEAN ; la promotion de la connectivité des ressources ; le renforcement de la coopération dans les applications de l'IA ; et l'accélération de la mise en œuvre pratique des résultats de la coopération en matière d'IA.

Prenant la parole lors de la conférence, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Hoang Minh, a affirmé que le Vietnam considérait une gouvernance efficace de l’IA comme le socle indispensable pour une innovation durable au service des citoyens et des entreprises. Il a rappelé que le Vietnam avait déjà consolidé son cadre juridique avec la promulgation de la Loi sur l’IA et d'une Stratégie nationale à l’horizon 2030 et vision jusqu’en 2045, visant un développement de l’IA étroitement lié à une gouvernance sûre et responsable.

Le vice-ministre Hoang Minh a souligné que le Vietnam plaçait résolument l’humain au centre : l’IA doit servir l’humain sans se substituer à son autorité ni à sa responsabilité, tout en respectant les droits de l’homme et la vie privée et en garantissant l’équité, la transparence et la redevabilité. La stratégie nationale vietnamienne sur l’IA considère celle-ci comme une capacité essentielle pour transformer la gouvernance, la production et la prestation de services. Le Vietnam mise sur les ressources humaines, les infrastructures de calcul et les données, tout en développant sa maîtrise technologique, en renforçant la coopération internationale et en préservant son autonomie stratégique.

Le groupe de travail Chine-ASEAN sur la coopération en matière de données de l'Organisation mondiale des données est lancé lors de cette table ronde. Photo : VNA

Parallèlement à ses efforts nationaux, le Vietnam a signé, en juillet 2026, l’Accord portant création de l’Organisation de coopération mondiale sur l’intelligence artificielle (WAICO). Il attache une grande importance à la coopération multilatérale pour promouvoir une IA pacifique, sûre et inclusive, conformément à la Charte des Nations Unies.

S’agissant de la coopération entre la Chine et l’ASEAN, il a estimé que les deux parties pouvaient mettre à profit leurs atouts respectifs afin de renforcer les capacités de gouvernance et d’élargir les perspectives de développement de l’IA dans la région. Sur la base de l’égalité, des bénéfices mutuels et du respect de la souveraineté et des législations de chaque pays, il a indiqué que le Vietnam souhaitait promouvoir trois axes de coopération.

Premièrement, renforcer le dialogue sur les politiques publiques et le partage d’expériences en matière de gouvernance de l’IA, notamment à travers les orientations de l’ASEAN sur la gouvernance et l’éthique de l’IA. Deuxièmement, intensifier la coopération en matière de recherche, de tests et d’évaluation de la sécurité de l’IA, en favorisant les liens entre instituts de recherche, universités et entreprises, tout en tenant compte des spécificités linguistiques et culturelles, de la protection des données et des droits légitimes. Troisièmement, coopérer dans la formation et le développement des ressources humaines afin de réduire les écarts en matière d’IA et de favoriser son accès et son utilisation sûre et responsable, notamment par les PME.

Selon lui, un avenir sûr pour l’IA repose à la fois sur les capacités de gouvernance de chaque pays et sur la confiance entre les partenaires. Le Vietnam souhaite ainsi œuvrer avec la Chine et les pays de l’ASEAN en faveur d’un développement de l’IA au service des populations et de la prospérité régionale. -VNA

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