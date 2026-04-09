Hanoï (VNA) - Dans un contexte international marqué par de nombreuses évolutions complexes, le perfectionnement de l’appareil dirigeant de haut niveau du Vietnam pour le mandat 2026–2031 attire l’attention d'observateurs internationaux.

Lors d’un entretien accordé le 8 avril au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Suisse, le journaliste international Jean Musy, rédacteur en chef de la radio Radio Zones, a estimé que les résultats de l’élection aux postes clés de direction reflètent clairement l’orientation vers la stabilité politique et la poursuite des réformes économiques du Vietnam dans la période à venir.

Selon Jean Musy, l’élection des principaux dirigeants pour le mandat 2026–2031 témoigne de la volonté de maintenir la stabilité politique, d’assurer la continuité dans la gouvernance et de promouvoir les réformes économiques sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Cela contribue à renforcer la confiance des marchés et des investisseurs étrangers, notamment dans un contexte mondial confronté à de multiples crises et défis économiques.

Concernant les priorités immédiates, Jean Musy a estimé que les évolutions au Moyen-Orient imposent de garantir un approvisionnement énergétique stable. La situation actuelle affecte les plans de nombreux pays et montre que le facteur énergétique continue de jouer un rôle clé dans la stabilité économique. À long terme, le Vietnam devrait se concentrer sur plusieurs enjeux stratégiques, tels que l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle des jeunes, la promotion de l’innovation et du développement technologique, l’accélération de la transition énergétique associée à la protection de l’environnement, ainsi que la réponse au vieillissement de la population. Par ailleurs, la réduction des inégalités sociales et l’assurance d’un développement harmonieux constituent également des exigences essentielles dans un monde en mutation rapide.

Abordant la politique étrangère, Jean Musy a estimé que les évolutions internationales pourraient affecter le Vietnam. La diplomatie vietnamienne, reconnue pour sa flexibilité, pourrait être confrontée à de nombreux défis dans un contexte de rivalité stratégique croissante entre les grandes puissances, en particulier alors que les intérêts économiques de la Chine et des États-Unis présentent à la fois des convergences et des rivalités. Selon lui, le risque est que le Vietnam doive faire des choix stratégiques plus tôt que prévu, malgré ses efforts pour diversifier ses partenariats et ses accords économiques internationaux.

En outre, la tendance à la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis, susceptible de s’étendre à l’Europe, ainsi que les évolutions complexes Mer Orientale liées aux questions de souveraineté et de ressources, exercent également une pression supplémentaire sur la gouvernance du Vietnam. Dans ce contexte, les dirigeants doivent valoriser les ressources internes du pays tout en s’adaptant avec souplesse à un environnement mondialisé de plus en plus interconnecté et interdépendant, où la concurrence entre grandes puissances continue d’exercer une influence.

Dans l’ensemble, selon l’évaluation du journaliste Jean Musy, le nouveau mandat de l’appareil dirigeant vietnamien va connaître de nombreuses opportunités mais aussi faire face à des défis considérables, nécessitant une combinaison harmonieuse entre stabilité interne, réformes économiques et flexibilité diplomatique afin d’assurer un développement durable dans les années à venir. -VNA