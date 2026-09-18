Politique

Gouvernance océanique: Le 15e Dialogue sur les océans s’ancre dans l'Accord BBNJ

La 15e édition du Dialogue sur les océans a comporté trois séances axées sur l’harmonisation de l’Accord BBNJ avec les législations et institutions nationales, la promotion de la coopération internationale ainsi que l’élaboration de mécanismes et de cadres de soutien à sa mise en œuvre.

La prof. associée-Dr Nguyên Thi Lan Anh, vice-présidente de l’Académie diplomatique du Vietnam, prononce le discours d’ouverture du 15e Dialogue sur les océans, à Hanoi, le 18 septembre. Photo : VNA.
La prof. associée-Dr Nguyên Thi Lan Anh, vice-présidente de l’Académie diplomatique du Vietnam, prononce le discours d’ouverture du 15e Dialogue sur les océans, à Hanoi, le 18 septembre. Photo : VNA.

Hanoi (VNA) – La 15e édition du Dialogue sur les océans, placée sous le thème « De l’accord à l’action : mettre en œuvre l’Accord BBNJ pour une gouvernance océanique équitable et efficace », s’est ouverte vendredi 18 septembre à Hanoi, avec au menu des moyens de traduire les engagements de l’accord en mécanismes et actions concrets aux niveaux national, régional et mondial.

Elle a rassemblé plus de 140 participants en présentiel, dont 17 délégués internationaux venus de 10 pays, une quarantaine de représentants de 35 missions étrangères au Vietnam, ainsi que 80 responsables, chercheurs, universitaires et journalistes venus de tout le pays.

L’événement a été organisé conjointement par l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV), la Fondation pour les études sur la Mer Orientale (FESS), la Fondation Konrad-Adenauer (KAS) et l’ambassade d’Australie au Vietnam.

Dans son allocution d’ouverture, la prof. associée-Dr Nguyên Thi Lan Anh, vice-présidente de la DAV, a déclaré que l’Accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ) contribue à fournir un cadre global pour la protection de la biodiversité marine dans les eaux internationales.

En tant qu’accord d’application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), l’Accord BBNJ devrait être mis en œuvre de manière cohérente avec la CNUDM ainsi qu’avec les mécanismes de coopération mondiaux, régionaux et sectoriels existants, a-t-elle déclaré.

La vice-présidente de la DAV a souligné qu’une mise en œuvre efficace devait débuter au niveau national, en s’appuyant sur la coopération internationale ainsi que sur la science et la technologie.

Elle a noté que la résolution n°20-NQ/TW, promulguée le 28 juillet 2026 par le Comité central du Parti du 14e mandat, fixe pour objectif de faire du Vietnam une nation maritime forte, en mettant l’accent sur une gouvernance moderne des océans, sur les sciences et technologies marines, ainsi que sur un environnement marin sain et durable.

C’est un objectif pertinent, qui contribue à la mise en œuvre de l’Accord BBNJ et réaffirme l’engagement du pays à respecter le droit international, y compris la CNUDM, a-t-elle ajouté.

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a déclaré que les océans subissent des pressions croissantes dues aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution. L’Australie considère des océans sains, sûrs et durables comme essentiels à sa prospérité et à sa sécurité nationales, et elle est prête à ratifier l’Accord BBNJ et à participer à la première réunion de ses membres en janvier 2027 en tant qu’État membre.

L’Australie s’engage également à soutenir les pays de la région dans la préparation de la mise en œuvre de l’Accord, notamment en partageant son expertise en matière d’aires marines protégées, d’évaluation d’impact environnemental et de gouvernance des océans, a souligné la diplomate.

Lewe Paul, représentant résident de la KAS au Vietnam, a déclaré que l’Allemagne considère la conservation de la biodiversité marine, la protection des océans et le maintien d’un ordre international fondé sur des règles comme des domaines importants de la coopération internationale.

Il a souligné que le «Dialogue sur les océans» constituait une plateforme précieuse pour articuler les engagements internationaux avec leur mise en œuvre au niveau national, ainsi que pour relier la science à l’élaboration des politiques.

La 15e édition du Dialogue sur les océans a comporté trois sessions axées sur l’harmonisation entre l’Accord BBNJ et les législations et institutions nationales, la promotion de la coopération internationale, ainsi que l’élaboration de mécanismes et de cadres de soutien à la mise en œuvre.

Les discussions ont porté sur les examens juridiques nationaux, la coordination interinstitutionnelle, les ressources génétiques marines, les outils de gestion spatiale, les études d’impact environnemental, la recherche scientifique marine, les mécanismes de partage d’informations, le renforcement des capacités, le transfert de technologies marines et les mécanismes financiers. – VNA

source
#15e Dialogue sur les océans #Fondation Konrad-Adenauer (KAS) #Académie diplomatique du Vietnam (DAV) #Accord BBNJ #Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le magnifique écosystème corallien naturel de Hon Yên, province de Phu Yên. Photo : VNA

Le Vietnam s'engage activement pour la conservation et l'utilisation durable de l'océan

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à la 3ᵉ Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°14, consacré à la gestion durable des océans, qui se tiendra à Nice, en France, à l’invitation du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et du président français Emmanuel Macron.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.