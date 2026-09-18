Vietnam Airlines lance une campagne touristique dédiée à l’automne à Hanoï

Hanoï, 18 septembre (VNA) – Vietnam Airlines a lancé, le 18 septembre, sa campagne annuelle intitulée « À la découverte de l’automne à Hanoï 2026 ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération pour la période 2025-2030 conclu entre la compagnie aérienne nationale et la ville de Hanoï dans les domaines de la culture et du tourisme.
La campagne associe le transport aérien à la gastronomie, à la musique, au sport et aux expériences urbaines, proposant ainsi de nouvelles façons de promouvoir Hanoï durant la saison automnale.
Dang Anh Tuan, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a souligné que l’automne constituait un atout majeur pour le tourisme à Hanoï. Pour la compagnie, renforcer ses liens avec la capitale ne consiste pas seulement à y acheminer des visiteurs, mais aussi à créer des expériences susceptibles de les inciter à prolonger leur séjour et à revenir.
La campagne 2026 se distingue par une approche sensorielle de l’automne, avec des activités mettant en valeur les saveurs, les parfums, la musique, l’activité physique et les couleurs de la ville.
Lors d’un vol spécial organisé le 25 septembre à l’occasion de la Fête de la mi-automne, les passagers pourront déguster un menu inspiré des saveurs automnales de Hanoï. Le riz gluant vert du village de Vong, le dracontomelon mûr, le kaki et d’autres produits emblématiques de la capitale seront notamment proposés à bord.
À partir d’octobre, ce menu automnal sera proposé sur une sélection de vols intérieurs et internationaux, notamment dans les repas servis en classe Affaires.
Autre temps fort de la campagne, le concert « Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert » se tiendra les 2 et 3 octobre à l’Opéra Ho Guom. L’événement fera résonner la musique symphonique classique dans ce haut lieu culturel, tout en mettant en lumière la scène artistique contemporaine de Hanoï et en valorisant son patrimoine.
Des activités sportives et de plein air sont également au programme, notamment la course de bateaux-dragons et la compétition de stand-up paddle (SUP) « Hanoi Open », qui se dérouleront les 3 et 4 octobre sur le lac de l’Ouest (Hồ Tây), ainsi que la course communautaire « Run for Love », le 25 octobre, et un tournoi de golf, le 7 novembre.
« Cette campagne va au-delà de la simple promotion de la destination. Elle vise à stimuler la demande touristique, à accroître le nombre de visiteurs, à prolonger la durée de leur séjour et à leur offrir davantage de raisons de revenir à Hanoï », a déclaré Pham Tuan Long, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï.
Il a exprimé l’espoir que cette campagne devienne un produit touristique emblématique de la capitale et contribue à la mise en œuvre de la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement culturel dans la nouvelle ère.
Vietnam Airlines renforce par ailleurs ses liens avec les ambassades, les organisations internationales et les entreprises touristiques afin de promouvoir les offres touristiques automnales de Hanoï sur les marchés national et international.
À partir du 18 septembre, la compagnie propose jusqu’à 10 % de réduction sur les tarifs de toutes les liaisons intérieures à destination de Hanoï, ainsi que des forfaits de services destinés aux voyageurs participant à cette campagne.- VNA
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