Ouverture du Festival international de jazz de Hanoï 2026

Hanoï (VNA) - Le Festival international de jazz de Hanoï (Hanoi Jazztival) 2026 a été officiellement inauguré jeudi soir à l’Opéra de Hanoï. Placé sous le thème « Jazz de Hanoï – Mélodies sans frontières », l’événement se déroule du 17 au 19 septembre dans plusieurs lieux culturels emblématiques de la capitale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, a souligné la volonté de la ville de développer une vie culturelle à la fois riche de ses traditions, créative et ouverte aux échanges internationaux. Le festival s’inscrit ainsi dans la stratégie visant à faire de Hanoï un centre dynamique des industries culturelles et créatives.



La soirée d’ouverture a proposé des performances des troupes musicaux que sont Song Hong Jazz Band, Nguyen Le Special Quartet et Senri Kawaguchi Special Fusion Band. La présence conjointe d’artistes vietnamiens et internationaux illustre l’esprit du festival : favoriser les rencontres entre différentes cultures et sensibilités artistiques à travers le langage universel du jazz.

Cérémonie d'ouverture. Photo: VNA





Durant trois jours, les concerts se déroulent dans plusieurs lieux culturels emblématiques de la capitale : le Jardin musical de l’Opéra de Hanoï, la Maison octogonale du jardin de la statue du roi Ly Thai To, le Théâtre de musique et de danse Thang Long, le Centre culturel et artistique (22 Hang Buom), le Musée des Femmes du Vietnam, l’hôtel Thang Long Opera, ainsi que plusieurs clubs de jazz de la ville.



Le programme comprend également des conférences, des ateliers, des expositions, des concerts de rue et des jam sessions. Parmi les temps forts figurent notamment des rencontres consacrées à « Hanoï et le jazz », à la place du langage du jazz dans la musique traditionnelle et au dialogue entre jazz et patrimoine culturel vietnamien.

Le festival s’achèvera le 19 septembre à la Maison octogonale du jardin de la statue du roi Ly Thai To, avec la participation de Yellow Star BigBand, de l’artiste Tran Manh Tuan & TMT Fusion Band et de San Trinh & Sautéed Grabba Band.

Organisé dans un esprit ouvert et gratuit, le Hanoi Jazztival 2026 ambitionne de rapprocher le jazz du public, de renforcer les échanges entre artistes vietnamiens et internationaux et d’établir un rendez-vous régulier du jazz à Hanoï.

À plus long terme, le festival entend contribuer au dynamisme de la vie artistique de la capitale, au développement du tourisme culturel et à la promotion de l’image de Hanoï en tant que Ville créative et destination culturelle internationale.-VNA